احتفلت الفنانة ريهام حجاج، بعيد ميلاد زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، ونشر صورة تجمعهما معما عبر خاصية القصص المصورة على حسابها عبر تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلقت "ريهام" على صورة مع زوجها، قائلة: "حبيبي ولد اليوم، بحبك إلى ما لا نهاية يا حبيب عمري".
يذكر أن الفنانة ريهام حجاج شاركت مؤخرًا في مسلسل "كارمن"، وهو من بطولة ولاء الشريف، ومحمد مهران، ومحمد مرزبان، وعمر الشناوي، وشيرين، تأليف سامح مجدي، وإخراج حسين شوكت.
كما أنها تحضر حاليًا لمسلسلها الجديد، الذي من المقرر عرضه في رمضان 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلاد زوجها: "حبيبي اتولد النهارده" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.