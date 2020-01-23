صور.. ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلاد زوجها: "حبيبي اتولد النهارده"

احتفلت الفنانة ريهام حجاج، بعيد ميلاد زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، ونشر صورة تجمعهما معما عبر خاصية القصص المصورة على حسابها عبر تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت "ريهام" على صورة مع زوجها، قائلة: "حبيبي ولد اليوم، بحبك إلى ما لا نهاية يا حبيب عمري".

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يذكر أن الفنانة ريهام حجاج شاركت مؤخرًا في مسلسل "كارمن"، وهو من بطولة ولاء الشريف، ومحمد مهران، ومحمد مرزبان، وعمر الشناوي، وشيرين، تأليف سامح مجدي، وإخراج حسين شوكت.

كما أنها تحضر حاليًا لمسلسلها الجديد، الذي من المقرر عرضه في رمضان 2020.