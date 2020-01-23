الناظر: جميع كريمات فرد الشعر خطرة.. تحوي مواد لحفظ الجثث

قال الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية والرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، إن الشَّبة "البُدرة" تُعد وسيلة فعالة وآمنة للتخلص من العرق، وليس لها أي آثار جانبية في حال تم استخدامها دون أي إضافات جانبية، موضحًا أن مُزيل العرق من الممكن أن يتسبب في الحساسية أو الالتهاب فقط، نافيا ما يُثار على السوشيال ميديا من تسبب مُزيل العرق في مرض السرطان "الكلام ده تخاريف".

وأضاف "الناظر"، خلال حواره في برنامج "كل يوم"، على شاشة "on e"، أن كريمات فرد الشعر ومنها البروتين والكيراتين والكولاجين لها مسميات مختلفة في السوق، كما أن جميع كريمات فرد الشعر في منتهى الخطورة على الصحة، مضيفًا: "يضاف للكيراتين مادة الفورمالين المستخدمة في حفظ الجثث لحفظ نعومة الشعر وهذا أمر في غاية الخطورة".

الناظر: ما يتردد عن تسبب مزيل العرق في مرض السرطان "تخاريف"

وحذر أستاذ الأمراض الجلدية والرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، من ظاهرة رسم الحنة والتاتو لأنها تسبب مشاكل كثيرة، والتهابات وحروقا على الجلد، قائلًا : "التاتو يسبب مشاكل كثيرة على الجلد ويسبب التهابات، ومن الممكن أن يكون هناك ميكروبات تسبب مشاكل كثيرة للجلد".

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وأوضح أن الوشم هو إدخال مادة صبغية داخل الجلد ومن الممكن أن يكون هناك ميكروبات تسبب مشاكل كثيرة للجلد، "الألوان التي يتم رسمها على وجوه الأطفال في غاية الخطورة، ومن الممكن أن تتفاعل الشمس مع الألوان"، موضحًا في الوقت ذاته أن الحلق الذي يوضع في الأنف في غاية الخطورة ويسبب التهابات شديدة ويسمح بدخول أنواع من البكتريا داخل الجلد.

هاني الناظر لـ "الفتيات": الحلق الذي يوضع في الأنف في غاية الخطورة

وأكد أن مستحضرات التجميل تحتوي على مركبات كيميائية، لافتا إلى أنها تتفاعل مع أشعة الشمس وتسبب أنواعا كثيرة من الحساسية قد تصل لدرجة الحروق، مطالبا السيدات بضرورة شراء مستحضرات التجميل من مصادر موثوق بها، بالإضافة إلى عدم وضعها على البشرة لفترة طويل.

وحذر من الكريمات المضروبة وأنه دائمًا ينصح الفتيات بعدم استخدام مستحضرات التجميل بكثرة، حيث إن أحد أسباب خطورتها النوم بها والخروج بها في الشمس لأنها تحتوي على مركبات كيميائية وأحيانًا تتفاعل مع أشعة الشمس، حيث أكد أن مستحضرات التجميل المغشوشة هي عبارة عن مركبات كيمائية رخيصة تعمل أشكالا كثيرة من الحساسية ومن الممكن أن تتسبب في حروق موضوعية والتهابات وحروق تتسبب في آلام مبرحة كما أنها تترك آثارًا ومشاكل في الجلد، ووجه نصيحة للفتيات بشراء أدوات التجميل من مصادر موثوق فيها.