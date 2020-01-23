الامارات | «مهرجان فرنج».. موسيقى وبهجة في الهواء الطلق

شكرا لقرائتكم خبر عن «مهرجان فرنج».. موسيقى وبهجة في الهواء الطلق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتواصل فعاليات الدورة الأولى من مهرجان «فرنج الشارقة» في وجهات عدة، مقدمة مشهداً تمتزج فيه الإيقاعات الموسيقية مع الخطوات الراقصة، والعروض البهلوانية، التي يقدمها فنانون من مختلف أنحاء العالم حتى الأول من فبراير المقبل.

واستقطب المهرجان جمهوراً من مختلف الشرائح والفئات العمرية، الذين تعرفوا إلى مشاهد فنية مبتكرة، إذ قدم الفنان الكوميدي الإيطالي دينو لامبا، لجمهوره عروضاً مسائية حيّة على متن درّاجته ذات العجلة الواحدة، مصطحباً الحضور بحركاته البهلوانية في جولة إلى أجواء السيرك العالمي.

وأبدع فنانون يستضيفهم المهرجان، الذي تنظمه هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) بشراكة استراتيجية مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، في تقديم عروضهم، إذ التقى الفنان الجنوب إفريقي غراهام ماكسويل، جمهوره عبر «عرض الفقاقيع المذهل» في مسرح القصباء، الذي نجح خلاله في خلق مساحة فنية بصرية تشكّلها الفقاعات الصابونية بخفة وبراعة.

واستطاع ماكسويل أن يمزج، من خلال عرضه الفني، الفقاعات الصابونية بالأدخنة والألوان، وكأنه يرسم بخيوط الماء لوحات فنية، مستعيناً بإضاءة خافتة، وإيقاعات موسيقية تدخل المتلقي إلى أجواء الأفلام الغامضة، والعوالم الساحرة.

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وأشاد ماكسويل، الملقب بـ«رجل الفقاعات» بمستوى التنظيم التي يحظى به المهرجان، مؤكداً أن هذا الحدث الذي يقام للمرة الأولى في الشارقة يشكل خطوة مهمة لتبادل الثقافات والفنون بين مختلف الشعوب حول العالم، واصفاً الشارقة بأنها مدينة تمتلك سُمعة مرموقة عالمياً، باعتبارها حاضنة لأهم الأحداث الثقافية والفنية التي تعزّز وتدعم من حوار الحضارات.

وتستمر عروض المهرجان في الوجهات السياحية التابعة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) حتى بداية فبراير المقبل، بمشاركة أكثر من 50 فناناً يقدمون 30 عرضاً مجانياً في الهواء الطلق تناسب الصغار والكبار، إلى جانب 35 عرضاً تتطلب شراء تذاكر، وتقام العروض في واجهة المجاز المائية وجزيرة النور وجزيرة العَلم والقصباء.

الجمال في أصغر الأشياء

قال الفنان الإيطالي دينو لامبا: «إن تنظيم مثل هكذا مهرجانات ينعكس بشكل كبير على ثقافة الأطفال، فالجيل الجديد عندما ينشأ على حبّ الفنون يستطيع في المستقبل أن يكتشف الجمال في أصغر الأشياء، وما لفت انتباهي خلال تجوالي في العرض هو لهفة الأطفال التي دائماً ما أشعر بالسعادة الغامرة عندما أشاهدها على وجوههم.. فأنا هنا من أجلهم».