الامارات | لقطة أب يحمل ابنته وسط لهيب العراق تفوز في «حمدان للتصوير»

شكرا لقرائتكم خبر عن لقطة أب يحمل ابنته وسط لهيب العراق تفوز في «حمدان للتصوير» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن الفائزين بمسابقة «إنستغرام» لشهر ديسمبر الماضي، التي كان موضوعها «الوطن».

وفاز بجائزة «اختيار الجمهور» التركيّ سيركان دلدل. وشهدت نسخة شهر ديسمبر من المسابقة تفوّقاً للعدسة التركية من خلال كل من فاتح أوزديمير، وسيتشكن ينيجي، وسيركان دلدل، إضافة إلى المصورين، العراقي أحمد عبدالأمير لازم، واليمنيّ منصور محسن.

وقال الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث: إن «التعبيرات البصرية عن الانتماء للوطن هي من أقدم الآثار البشرية لأجدادنا الأوائل، الذين حفروها على جدران الكهوف، وهي من أعمق الـمُحفّزات على الإبداع بكل أطيافه، ومنها الترجمات الفوتوغرافية التي شهدت تنافساً جميلاً ومميّزاً في هذه النسخة. عشرات الأعمال كانت في غاية الروعة والإتقان».

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من ناحيته، قال سيركان دلدل، الفائز بجائزة «اختيار الجمهور»، عن صورته: «لقد التقطتُها في منطقة تعد إحدى وجهات اللاجئين السوريين.. ويُمثّل الرجل الجالس على الأنقاض شخصية المتأزّم بين دوافع اللجوء التي عاشها ومعطيات الواقع الجديد الذي ينتظر الملايين من أبناء بلده».

وأضاف «سعيد بتقدير جائزة حمدان بن محمد لصورتي ومشاعري المتجسدة فيها، وأتمنّى أن تُسهم الصورة في تعزيز الوعي بقضايا اللاجئين».

أما العراقي أحمد عبدالأمير لازم، فأشار إلى أنه التقط صورته الفائزة في محافظة البصرة، صباح 25 أكتوبر الماضي، خلال تظاهرات الشعب العراقي للمطالبة بحقوقه، مضيفاً «على الرغم من قطع الطرق، أصرَّ هذا الأب وابنته على أن يطالبا بحقوقهما بالطريقة السلمية المُثلى، من خلال إكمال المسيرة التعليمية تجاه المدرسة. مع خطورة الأوضاع، نرى الأب يحمل ابنته وسط دخان حريق الإطارات واللهب المتصاعد وهتافات المتظاهرين، وهي تحمل أهداف الوطن على أكتافها بحقيبتها المدرسية، وهو ما يفسَّرُ لنا جليّاً رسالة هذه الصورة».