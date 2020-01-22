فيديو.. يسرا توضح حقيقة إصابتها بسرطان الدم: "عاوزاكم دايما تدعولي"

عادت الفنانة يسرا، للحديث عن إصابتها بسرطان الدم، بعدما أُثير الجدل الأيام الماضية، عقب تصريحاتها، حول المرض، ببرنامج "الدنيا علمتني"، والمذاع على قناة "MBC1".

وقالت يسرا، إنها خلال إجرائها فحوصاتها الطبية السنوية، أخبرها طبيبها أنه يحتمل إصابتها بمرض لوكيميا الدم، وعاشت في حالة رعب لمدة 3 أشهر، لم تخبر أي شخص عن هذا المرض، مضيفة أنها خلال تلك الفترة كانت تفكر لو عرف شخص ما متى سيموت؟ كيف ستكون حياته؟.

الأمر الذي أثار زُعر العديد من مُحبيها ومعجبيها، مُطالبين الدعاء لها بالشفاء.

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واليوم، شاركت الفنانة متابعيها برسالة صوتية، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، توضح فيه حقيقة الأمر.

وقالت يسرا: "مساء الخير على الناس الطيبة اللي بتسأل عليا وعاوزة تطمن عليا، أنا كنت بقول إنهم فضلوا شاكين لمدة 3 شهور، إني عندي سرطان في الدم، وفضلت في القلق ده لمدة 3 شهور، لكن الحمد لله طلع التشخيص غلط".

وتابعت: "والكلام ده من 15 سنة، لكن بشكركم على دعاكم وعاجزة عن الشكر ومهما قولت مش هوفيكم، عاوزاكم دايما تدعولي، وأنا ربنا مديني الخير كله".

يسرا تحبس دموعها أثناء حديثها عن مرض اللوكيميا وعلاقتها بوالدتها