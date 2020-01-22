عمر العريس 74 عاما.. باميلا أندرسون تتزوج في عمر الـ52 للمرة الخامسة

يبدو أن الممثلة الأمريكية باميلا أندرسون، لم تكتف بزيجاتها بعد، فقد قررت أن تتزوج للمرة الخامسة، مؤخرا من المنتج جون بيترز، الذي بدأ حياته في هوليوود كمصفف شعر.

ويبلغ "جون" من العمر 74 عاما، بينما تبلغ باميلا 52 عاما، والتي سبق أن تزوجت من تومي لي، وكيد روك، لاعب كرة القدم الفرنسي، ثم عادل رامي، لكنهما انفصلا صيف 2019.

وقال "جون" عن تلك العلاقة إنه رأى كثيرا من الجميلات على مدار عقود، إلا أنه ولمدة 35 عاما، كانت باميلا هي فتاة أحلامه.