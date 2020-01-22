محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أكد الدكتور سفين هافركامب على أهمية العناية السليمة بالبشرة عند ممارسة الرياضة، كي لا تتعرض المسام للانسداد بفعل العرق، ما يؤدي إلى ظهور البثور والشوائب.

وأوضح طبيب الأمراض الجلدية الألماني أنه لا يجوز وضع كريم العناية قبل ممارسة التمرين مباشرة، ولكن قبل ذلك بفترة، مشيرا إلى إمكانية استعمال مزيل العرق، مع مراعاة ألا يحتوي على أملاح الألومنيوم؛ نظرا لأنها تتسبب في تهيج البشرة.

وبعد ممارسة الرياضة ينبغي الانتظار قليلا قبل الاستحمام، وذلك حتى تهدأ الدورة الدموية. وأثناء الاستحمام يمكن العناية بالبشرة بواسطة مستحضر تنظيف ذي أس هيدروجيني يبلغ 5. وبعد الاستحمام يمكن استخدام مستحضر عناية في صورة لوشن أو زيت لترطيب البشرة.