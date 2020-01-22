تسبيكة كل يوم.. تعرف على فوائد الطماطم

الصلصة والتسبيكة والكاتشب، تدخل الطماطم في إعداد الطعام تقريبا بشكل يومي، وهو الثمار الذي له العديد من الفوائد بالإضافة إلى طعمه المميز، حيث ربط استهلاك الطماطم والمنتجات التي تعتمد عليها بتحسين صحة الجلد وانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

ويستعرض التقرير التالي فوائد الطماطم بحسب موقع "هيلث لاين".

صحة القلب

أمراض القلب بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية هي السبب الأكثر شيوعا للوفاة في العالم.

ربطت دراسة أجريت على الرجال في منتصف العمر بين انخفاض مستويات الدم من اللايكوبين وبيتا كاروتين بزيادة خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية، فيما تشير الدلائل من التجارب السريرية إلى أن تناول مادة اللايكوبين قد يساعد في خفض نسبة الكوليسترول الضار، وهي الموجودة في الطماطم.

تشير الدراسات السريرية لمنتجات الطماطم إلى فوائد ضد الالتهاب وعلامات الإجهاد التأكسدي، كما أنها تظهر تأثيرًا وقائيًا على الطبقة الداخلية للأوعية الدموية وقد تقلل من خطر تخثر الدم.

الوقاية من السرطان

السرطان هو النمو غير المنضبط للخلايا غير الطبيعية التي تنتشر خارج حدودها الطبيعية، وغالبًا ما تغزو أجزاء أخرى من الجسم.

لاحظت الدراسات القائمة على الملاحظة وجود روابط بين الطماطم ومنتجات الطماطم وعدد أقل من حالات سرطان البروستاتا والرئة والمعدة.

أظهرت دراسة أجريت على النساء أن تركيزات عالية من الكاروتينات الموجودة بكميات كبيرة في الطماطم، قد تحمي من سرطان الثدي.

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صحة الجلد

تعتبر الطماطم مفيدة لصحة الجلد.

الأطعمة المستندة إلى الطماطم الغنية بالليكوبين وغيرها من المركبات النباتية قد تحمي من حروق الشمس.

وفقًا لإحدى الدراسات، فإن الأشخاص الذين تناولوا 40 جرامًا من معجون الطماطم، يوفرون 16 ملج من اللايكوبين مع زيت الزيتون يوميًا لمدة 10 أسابيع، تعرضوا لحروق شمس أقل بنسبة 40٪.

داء السكري

أظهرت الدراسات أن الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 1 والذين يتناولون وجبات عالية الألياف لديهم مستويات منخفضة من الجلوكوز في الدم، في حين أن الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 قد يكون لديهم مستويات السكر في الدم، الدهون، والأنسولين. كوب واحد من الطماطم الصغيرة يوفر حوالي 2 غرام من الألياف.

توصي جمعية السكري الأمريكية بتناول حوالي 25 غرامًا من الألياف يوميًا للنساء وما يقدر بنحو 38 جرامًا يوميًا للرجال.

الإمساك

تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء والألياف، مثل الطماطم، قد يساعد على ترطيب ودعم حركات الأمعاء الطبيعية. كما توصف الطماطم بأنها فاكهة ملينة.