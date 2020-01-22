بسبب مايوه زوجته.. إعلامية كويتية تشن هجوما على محمود العسيلي

شنت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، هجوما حادا على الفنان محمود العسيلي، بسبب صورة له من شهر العسل، إلا أن جمهورها، هاجمها على انتقاداتها.

وأعادت "العيدان" نشر صورة، قد نشرتها قبل أيام، خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم، زوجة محمود العسيلي، عبر حسابها الشخصي على "Instagram"، جمعتها بزوجها من عطلة شهر العسل التي ‏يقضيانها بالمالديف، وهما بحمام السباحة وظهرت فيها زوجته وهى ترتدي المايوه.

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وعلقت "العيدان"، على الصورة قائلة: "يا ‏حليلة، محمود العسيلي فرحان وايد إن مصور المدام بالمايوه، أنعم وأكرم هذي الرجالة وإلا فلا"، الأمر الذي دفع الجمهور لانتقادها في التعليقات وأنها تدخلت في شؤون غيرها.

وجدير بالذكر، فقد أقيم حفل زفاف العسيلي على خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم يوم الجمعة 10 يناير 2020‏‎.‎