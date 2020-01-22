الامارات | ليلة سلطنة مع «حفيدة أم كلثوم» في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة سلطنة مع «حفيدة أم كلثوم» في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في رحلة طربية بعنوان «ليلة سلطنة مع سناء نبيل»، تستضيف فعاليات موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية 2020، حفلاً للموهبة المصرية الشابة سناء نبيل، التي ستقف على خشبة مسرح المجمّع الثقافي السادس من فبراير المقبل.

وتمكّنت سناء (17 عاماً)، من تحقيق شهرة لافتة، بعد أدائها في برنامج المواهب «أراب غوت تالنت»، إذ أبهرت الجمهور ولجنة التحكيم، ما أدى إلى حصولها على الباز الذهبي من الفنان أحمد حلمي. وفوجئ الجميع بعد انتهاء غنائها بكونها حفيدة شقيقة أم كلثوم.

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وانطلقت رحلة سناء نبيل الموسيقية في مرحلة مبكرة، إذ تتلمذت على يد الدكتور أحمد عبدالله، أحد أهم عازفي العود في مصر والعالم العربي، فيما حازت بفضل أدائها المميّز في مسابقة المقامات في أذربيجان تكريماً خاصاً عن فئة دون 16 عاماً. وتتعاون سناء حالياً مع الشاعر والملحن أحمد الشوكي على إنجاز مشروعها «شهرة»، الذي ستطرح في إطاره بعض الأغاني الكلاسيكية التي تؤكد تجذر ثقافة الغناء الطربي في العالم العربي واستمراره عبر الأجيال الشابة. وخلال حفلها الأول في النسخة التاسعة من موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية، ستقدّم نبيل لجمهورها على خشبة مسرح المجمّع الثقافي حفلاً، ستؤدي خلاله باقة من أغاني أم كلثوم ونجوم العصر الذهبي، مثل فايزة أحمد وليلى مراد ومجموعة مختارة. وسيفتتح عازف البيانو ديفيد فراي، فعاليات موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية بحفل تحت اسم كونشيرتو ثنائي وثلاثي ورباعي البيانو لباخ، على خشبة مسرح المجمّع الثقافي في أبوظبي في 28 الجاري. وسترافق أوركسترا جنيف لموسيقى الحجرة مجموعة «ديفيد فراي وأصدقائه»، التي تضم إلى جانب فراي، كلاً من إيمانويل كريستين وأودري فيجورو وجاك روفيه. وفي الأول من فبراير المقبل، ستصحب الموهبة الفرنسية الشابة ليز دو لا سال عشّاق البيانو في حفل فردي تنساب خلاله أعذب الألحان من بين أناملها، لتتردد في أرجاء مسرح المجمّع الثقافي. وتنضم أوركسترا هامبورغ السمفونية ذات الشهرة الواسعة إلى موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية، مع أمسية خاصة بموسيقى الحجرة، إذ تقدّم مجموعة من أعمال تشايكوفسكي وبرامز، في الرابع من فبراير المقبل على مسرح المجمع الثقافي، فيما يؤدي عازفو الأوركسترا السمفونية التاسعة لبيتهوفن احتفاءً بالذكرى 250 لميلاد الملحن الألماني العبقري على خشبة مسرح ميدان دو في الخامس من فبراير المقبل. وفي السابع من فبراير المقبل، ستحيي النجمة ماجدة الرومي حفلاً في ميدان «دو ضمن ختام الموسم.

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فبراير المقبل، موعد حفل سناء نبيل.