حياة يوسف فوزي الأسرية: والدته ملكة جمال وتزوج 4 مرات وسي السيد في بيته

"لا أحد يسأل عني، ليس هناك تواصلًا مع النقابة، في السنوات الأخيرة، منذ ابتعادي عن الساحة تقريبًا، خاصة أنني لست في حاجة للمساعدة، عمري ما طلبت حاجة من النقابة خالص"، كلمات عبر من خلالها الفنان يوسف فوزي، عن استيائه من تجاهل زملائه في الوسط الفني، خاصةً بعد اعتزاله الفن، واختفائه عن الأضواء منذ أكثر من 4 أعوام، بعد إصابته بمرض الشلل الرعاش.

وحرص الفنان يوسف فوزي، على طمأنة جمهوره بشأن حالته الصحية، قائلًا: "الوضع الصحي على ما يُرام".

وبعيدا عن مشواره الفني يسلط "هُن"، الضوء على حياة يوسف فوزي الأسرية خلال السطور التالية..

والدته

ولد يوسف فوزي الفنان الشهير في مدينة القاهرة في عام 1945، والده مصري ووالدته إنجليزية، والتي استطاع بفضلها مواصلة دراسته في بريطانيا خمس سنوات. والدة يوسف كانت تعمل كموديل، نظرا لتمتعها بجمال فائق، وحصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 1936.

قال فوزي خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "العاشرة مساء"، إن والدته درست التمثيل في معهد "رادا بلندن" بإنجلترا، وكانت أول سيدة تظهر في التليفزيون "الملون"، وكانت دائمة السفر بين إنجلترا والقاهرة.

زيجاته

تزوج الفنان يوسف فوزي، 4 مرات، فكانت أول زيجة له بعمر الـ16 عامًا، وقال خلال استضافته ببرنامج "سمر والرجال"، مع الإعلامية سمر يسري، إنه مارس الخيانة أكثر من 6 مرات، عقب سؤالها له عن زيجاته الأربع، مشيرًا إلى أن الخيانة آخر شيء يفكر به، ودائمًا ما يعقبها شعور بالندم، "كان كل مرة بعترف فيها بخيانتي بلاقي تجاوب وعقلانية من الطرف الثاني" .

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وأضاف أنه يتمنى أن يعود به الزمن إلى الوراء، لكي لا يرتكب هذه الأخطاء مرة أخرى ويكون سببا في جرح امرأة .

وأكد الفنان، خلال استضافته في برنامج "البيوت أسرار"، الذي تقدمه الإعلامية "سهير جودة"، أنه اعتاد ترك رداء الثقافة خارج المنزل قبل دخوله، وأنه ظل يتعامل كـ"سي السيد" حتى فترة قريبة، وذلك لأنه تربى في بيت كان والده ينادي والدته فيه باسمه "يوسف"، رغم أن والدته إنجليزية الأصل وهو من رواد نادي الجزيرة.

وأشار فوزي، إلى إن الرجل العربي اعتاد أن يفتش في ماضى المرأة لكنه لم يتعرض لهذه المسألة خلال زيجاته، ولم تتطرق أزواجه أيضا لماضيه.