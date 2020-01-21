رفضت أسرة والدها الاعتراف بها والسرطان.. محطات صعبة في حياة شريهان

"يوم جديد جميل في عمري، أنا فخورة، صفحة جديدة تكتب بماء الذهب في صفحات عمري"، كلمات وعبارات من الفخر والمدح، تعبر عما بداخل الفنانة شريهان، من حب وفخر بإبنتها "لولوة"، لحصولها على درجة الماجيستير، والتي ظلت تحتفل بها بعدد من التغريدات على موقع التدوينات القصيرة تويتر، من خلال نشر عددًا من الصور والفيديوهات، بدايةً من طفولتها حتى حصولها على الماجيستير.

تفاعل عدد كبير من المتابعين مع التغريدات التي شاركتها شريهان عبر حسابها، ما بين مهنئين ومشيدين بحسن تربيتها.

ويقدم هُن جوانب من حياة الفنانة شريهان، خلال السطور التالية.

أزمة في حياة شريهان غيرت حياتها

قررت شريهان دراسة القانون بعد وفاة والدها، إذ حدثت أزمة كبيرة لها بعد رفض أهل والدها الاعتراف بها لأن أمها كانت متزوجة عرفيًا من والدها، وغيرت هذه الأزمة مجرى حياتها بالكامل، وأصابتها بالانكسار والألم طوال وقت.

ممثلة تلقائية

رفض الفنان عبدالوارث عسر، دخولها معهد الفنون المسرحية فور رؤيتها لأول مرة في أواخر السبعينيات، حيث كان عمرها 12 عامًا في ذلك الوقت، مبررًا أنها تمثل بتلقائية، وإذا دخلت إلى المعهد ستصبح ممثلة بـ"زراير" يضغطون على زر فتفرح، ويضغطون على زر فتحزن.

خلافاتها مع نجمات الفن

نشبت بينها وبين عدد من الممثلات العديد من الخلافات، كان أبرزهم الفنانة صابرين، التي كانت تقوم ببطولة الفوازير مع الراحلة هالة فؤاد والنجم يحيى الفخراني، فاشتعلت الأجواء بينها وبين شريهان بعد المقارنة بينهما.

وحدث بينها وبين الفنانة يسرا خلافات، وهاجمتها يسرا في أكثر من مناسبة، حيث ذكرت يسرا بإحدى التصريحات الصحفية "انتهى زمن التنازلات"، إلى جانب الفنانة والراقصة دينا، التي قالت إن شريهان تحاربها على المسرح، على الرغم من فارق الموهبة الكبيرة بينها وبين شريهان.

حادث مأساوي كاد يفقدها حياتها

تعرضت شريهان لحادث مأساوي كاد أن يفقدها حياتها، حيث أصيبت بكسور بالغة في العمود الفقري وعظام الحوض وظلت تعالج لفترة كبيرة، ولكن إرادتها كانت أكبر فبدأت في استعادة نفسها شيئا فشيئا.

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حياتها الزوجية وعداوة انقلبت صداقة

تزوجت شريهان مرتين الأولى كان من "علال الفاسي" الأمير المغربي ولكنها انفصلت عنه سريعاً بسبب غيرته الشديدة، أما الزيجة الثانية فكانت من علاء الخواجة الملياردير الأردني وكانت سرا، ولم يعلنا الخبر إلا بعد إنجاب ابنتهما "لؤلؤة"، لأنه متزوج من الفنانة إسعاد يونس التي هاجمت شريهان بشدة بعد علمها بالخبر، خاصة وأنها هي وشريهان أصدقاء.

ولكن الأمر تحول كليًا بعد إصابة شيريهان بالسرطان، حيث بدأت إسعاد تدعو لها بالشفاء وترتبط بها أكثر، وأكدت شيريهان في أكثر من لقاء صحفي أن إسعاد يونس صديقتها المقربة، وأنها أول من وقف بجانبها.

إصابتها بسرطان الغدد اللعابية

عام 2002 هاجم مرض السرطان شريهان وأصيبت بأشرس وأخطر الأنواع وهو سرطان الغدد اللعابية، ودخلت شريهان من جديد في دوامة المرض والعلاج واستلزم علاجها السفر إلى باريس وخضعت إلى عملية جراحية استغرقت 18 ساعة.

وبعد أن تم إجراء حوالي 100 عملية تكميلية لها، وغابت شريهان فترة طويلة عن الأضواء حتى عادت للظهور من جديد بإشراقتها وابتسامتها المعتادة.

وتحدثت شريهان، في تغريداتها عبر تويتر، عن حلمها في الأمومة وقالت: "من 22 عاما إلا ثلاث شهور بالتمام والكمال، كنتي أمنية وحلم كبير في قلبي وروحي (صعب) لكن كنت بحلم وبتمني، الحلم كان لا يتلخص أبداً أو فقط في الاسم والشكل أو الملامح، بل كان في الكائن الإنسان، كما ينبغي أن يكون إنسان، ويحب أن يكون ويحب أن يكون ربي ومن بعده أنا والدنيا والإنسانية".

وكتبت عن يوم ميلاد "لؤلؤة"، "في يوم 27 ديسمبر عام 1994 أراد ربي يا حبيبتي بإرادته سبحانه وتعالى برجل حقاً إنسان كان لي هو كل شيئ، وأجبر به عمري وروحي وعوضني به خيرا كثيرا وكبيرا بوالدك العظيم وأسرته الكريمة.. ويوم 22 إبريل عام 1997، أكرمني ربي مجددا بك أنتي يا لولوة من من احترامه وأحبه قلبي".