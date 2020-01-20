تقوي العظام.. استشاري أطفال يوضح أهمية شمس الشتاء للأطفال

يحتاج الأطفال حديثي الولادة للكثير من الرعاية والاهتمام لضمان سلامة نموهم، لذلك تُنصح الأمهات بتعريض أطفالهن لأشعة الشمس للاستفادة منها في تقوية عظامهم، ورغم تحذير الأرصاد بانخفاض درجات الحرارة، إلا أن تلك الأيام تتميز بشمس ظاهرة وملموسة.

وقال الدكتور مكرم رياض، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة لـ"هُن"، إن للشمس فوائد عظيمة لا تعد، ومن أهمها أنها المصدر الأساسي لفيتامين "د"، الذي يعمل على تقوية عظام الأطفال.

وأضاف "رياض"، أنه يجب على الأم، أن تستغل كل دقيقة تظهر فيها الشمس خاصة الصباحية، حيث إنها من الممكن عند استيقاظ أطفالها وقبل الذهاب للمدرسة جعلهم يشربون كوبا من الحليب، وتناول فطورهم في البلكونة لتنفس هواء نظيف، ووصول الشمس لجسدهم.

وإلى جانب فوائد "فيتامين D"، فالشمس تساعد على تنشيط الدورة الدموية، كما أنها تساعد على تقوية مناعة الجسد وحمايته من الإصابة بالبرد والرشح.