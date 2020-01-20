"زملكاوية".. من هي رشا مهدي التي طالبت محمد صلاح بعدم خلع تيشرت فريقه؟

"مبروك يا صلاح الجون حلو.. بس متقلعش الفانلة تاني في السقعة يا قلب مصر"، بتلك التدوينة علقت الفنانة رشا مهدي على أداء اللاعب المصري المحترف في صفوف ليفربول، محمد صلاح، عقب هدفه أمام فريق مانشستر، وسط جدل واسع حول تغريدتها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر.

"هو ليه محدش بيقولي يا قلب مصر زي رشا مهدي"، و"تعليقك بيفكرني بأمي لما بتقولي تقل علشان ميجيلكش برد"، و"أحلى تغريدة قريتها عن صلاح اليوم".. كانت هذه أبرز التعليقات على تدوينة الفنانة، خلال الساعات الماضية، والتي تنوعت بين الإعجاب والفكاهة.

"هن" رصد أبرز المعلومات عن رشا مهدي صاحبة تدوينة محمد صلاح:

1- ممثلة مصرية في العقد الثالث من عمرها.

2- درست الدراما والنقد في المعهد العالي للفنون المسرحية.

3- أعلنت عن انتمائها الكروي وتشجيعها لنادي الزمالك، عبر "تويتر" في القمة الـ117 بين النادي الأهلى و"القلعة البيضاء"، والتي انتهت بالتعادل، قائلة قبل انعقاد المباراة: "ماتش الزمالك والأهلي النهاردة فرصة لمحاربة التعصب"، متابعة: "تعالوا نتفق كلنا بعد الماتش بكل شياكة وبروح رياضية، نقول للزمالك مبروك، وللأهلي هارد لك".

4- شاركت في عدد من "الأدوار الثانية" بالأفلام والمسلسلات، أبرزها: "فيلم هندي" و"بدل فاقد" و"أميرة في عابدين" و"خان القناديل".

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5- في 2018، أعلنت أنها أول فنانة مصرية تقود السيارة بأراضى المملكة العربية السعودية، على هامش حضورها الملتقى الأول للثقافات والحضارات في الجامعة العربية المفتوحة في الرياض، موضحة: "زيارة سريعة للرياض وإن شاء الله تتكرر قريب، شفت تمكين ونجاحات للمرأة السعودية في كل المجالات ودعم حكومي وشعبي غير محدود"، مضيفة: "بجد شكرا للسعودية على التعامل الراقي والحب اللي شفته.. وطبعا لا مو ممكن أفوت اللقطة دى، وبكده أكون أول فنانة مصرية تسوق في السعودية".

6- دعمت "مو صلاح" عبر منصات التواصل الاجتماعي، خلال موقفين، أحدهما بعد تعرضه لإصابة في كتفه، عقب التدخل من المدافع الإسباني سيرجيو راموس، لاعب ريال مدريد، في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، قائلة: "فداك ألف ماتش يا صلاح ولا يهمك، إنت لسه صغير واللي جاي كله أحلى وأجمل، يا رب تقوم بالسلامة بسرعة، وترجع أقوى وأحسن من الأول" .

وانضمت لصفوف الداعمين لـ"صلاح"، عقب أزمته الشهيرة مع اتحاد الكرة، بسبب أمور متعلقة باستغلال حقوق رعاية اللاعب دون علمه، مغردة: "نصيحة أخت، طالما عندك محامي خليه يتصرف ويمشي في الإجراءات القانونية ما بين الشركتين والاتحاد، ومتحطش نفسك بشخصك طرف في أي مواجهة".

وأردفت: "في أكتر من 100 مليون مصري وفوقهم 300 مليون عربي، أنت الأمل والقدوة بالنسبة لهم، ربنا ييسرك أمرك، ويشرحلك صدرك، ويحلل عقدة من لسانك يفقهه قولك".

7- يعد "تويتر" أكثر مواقع التواصل الاجتماعي التي تتفاعل عليها، ويتابعها عليه 468 ألف شخص.