الامارات | «صائد القروش» الإماراتي يواصل هوايته.. ويصطاد سمكة عملاقة

شكرا لقرائتكم خبر عن «صائد القروش» الإماراتي يواصل هوايته.. ويصطاد سمكة عملاقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكن النوخذة الإماراتي، عيد أحمد سليمان، من صيد سمكة قرش بطول يتجاوز ثلاثة أمتار، ووزنها 400 كيلوغرام.

وأكد سليمان، ابن إمارة الفجيرة، أنها ليست المرة الأولى التي يصطاد فيها سمكة قرش، إذ تمكن من صيد أسماك قرش عدة خلال الأعوام الماضية، مشيراً إلى أنه نجح في الإمساك بالسمكة الأخيرة، مساء أول من أمس، في رحلة اعتيادية بأدوات بسيطة، ولم يكن في حسبانه أن خيط الصيد التابع له سيواجه سمكة قرش عملاقة.

وأضاف سليمان أن العملية استغرقت منه، بالتعاون مع صيادين عديدين، وقتاً وجهداً ليسا قليلين، على حد تعبيره.