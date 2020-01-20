الامارات | «دبي ون» و«تلفزيون دبي»: تغطية حصرية لحفل جوائز ممثلي الشاشة

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي ون» و«تلفزيون دبي»: تغطية حصرية لحفل جوائز ممثلي الشاشة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، ممثلاً بقناة «دبي ون»، عن تغطيته الحصرية والمباشرة لحفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة Screen Actors Guild Awards 26RD Annual (SAG)، في نسختها الـ26 على الهواء مباشرة من مدينة لوس أنجلوس الأميركية.

وأشارت مدير القنوات العامة في مؤسسة دبي للإعلام، سارة أحمد الجرمن، إلى حرص تلفزيون دبي بقنواته المتعددة على تقديم أهم الفعاليات والأحداث السينمائية والفنية العربية والعالمية، خصوصاً أنه يمتلك الحقوق الحصرية لنقل ومواكبة هذه الأحداث والفعاليات، التي بدأها في السادس من الشهر الجاري ببث حفل توزيع جوائز غولدن غلوب 2020 الـ77، ويبث اليوم حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة على الهواء مباشرة، فيما يختتم تلفزيون دبي بقنواته المتعددة مواكبته وتغطيته الحصرية لموسم الجوائز العالمية بحفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام (BAFTAS)، في دورتها الـ73 من لندن ثاني أيام فبراير المقبل.

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وأكدت الجرمن أن جمهور تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، سيتابع حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة على الهواء مباشرة، صباح اليوم، على شاشة قناة دبي ون، ابتداء من الساعة الخامسة فجراً بتوقيت الإمارات، على أن تتم إعادة بث الحفل على شاشتي قناة دبي ون وتلفزيون دبي في الـ10 من مساء اليوم.

من جهة أخرى، ستقوم إدارة الإعلام الرقمي في قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام بمواكبة حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة في نسختها الـ26، عبر تغطية رقمية مباشرة تجعل المتابع في قلب الحدث، وذلك من خلال مجموعة الخدمات الرقمية التي ستتابع لحظة بلحظة وقائع الحفل الذي سيتابعه الملايين حول العالم، فيما ستقوم حسابات تلفزيون دبي بقنواته المتعددة على مواقع التواصل الاجتماعي بتغطية هذا الحدث بطرق ووسائل مبتكرة.

مجموعة الخدمات الرقمية ستتابع وقائع الحفل لحظة بلحظة.