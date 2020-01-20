الامارات | مهرجان الجبل بالفجيرة يكرِّم «الصايغ» و«العويس»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت فعاليات مهرجان الجبل الثقافي الثاني في الفجيرة، الذي تنظمه جمعية الفجيرة الاجتماعية بالتعاون مع مركز الفجيرة للمغامرات. وشهد افتتاح المهرجان تكريم الأديب الراحل حبيب الصايغ، ومؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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