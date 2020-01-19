"جوازة بـ55 ألف بس".. شباب يروون لـ"هن" تجهيزات الزواج من الشبكة إلى الشقة

"المغالاة تدمر الأسرة قبل بنائها، وتعيق بعض الشباب والأسر سداد التكاليف، فيتأخر الزواج وارتفاع نسب العنوسة".. بتلك الكلمات برر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، مطالبة بضرورة إطلاق حملة توعوية لمواجهة غلاء المهور وتكاليف الزواج، خلال استقباله أعضاء لجنة الثقافة الأسرية ببيت العائلة المصرية.

قبل طلب "الطيب" بتدشين الحملة، ناشد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، الشباب المقبلين على الزواج وذويهم عدم المغالاة أو المبالغة في تجهيزات بيت الزوجية حتى لا يحدث إرهاق لهم، ولا لأسرهم، وعلى العروسين الاهتمام بالمطلوب وخاصة في بداية حياتهما الزوجية حتى تكون الحياة أيسر وأسعد، في الحوار الأسبوعي من حلقة برنامج "مع المفتي" المُذاع في أبريل الماضي، على "قناة الناس" الذي يُقدِّمه الإعلامي شريف فؤاد.

"هن" تواصل مع رجال والفتيات مقبلين على الارتباط الرسمي لسرد تجاربهم في "تجهيزات الجواز"..

"إسراء": ممكن أتجوز بـ55 ألف جنيه

حِسبة بسيطة طبقتها، إسراء محمد، شابة عشرينية، التي تعمل بمجال "التسويق الإلكتروني"، قائلة: "ممكن أستغنى عن رفاهيات كتير حتى لو وصلت إني معملش فرح كبير ولا شقة تمليك والموضوع هيخلص بـ55 ألف بس"، مضيفة: "أقل قايمة حاليا بقيت بـ250.000 ده غير الفرح والشقة وتجهيزها، بس إحنا ممكن نستغنى عن كذا حاجة ونوفر".

"لو قلنا شقة إيجار مش تمليك وغرفتين بالعفش، والأجهزة الأساسية، في حدود 50 ألف جنيه، ونستغنى عن النيش والرفايع".. بتلك الكلمات تتابع "إسراء" شرح تفاصيل "خطتها الاقتصادية" لإتمام الزواج بأقل التكاليف

وتجهيزات فرح بسيط مع المكياج والفستان إيجار ممكن 10 آلاف جنيه، أو نستغنى عن الفرح ويكون 5 آلاف جنيه بس، بمعنى أن الموضوع كله ممكن نقتصده في 55 ألف جنيه.

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"إسلام": اتجوزت بـ238 ألف جنيه وكل حاجة بالنص

أكد إسلام عاطف، 26 عاما، يعمل بالإعداد، إن الاعتدال في تكاليف الزواج، أمر مُكلف أيضًا حتى لو تقاسم الشريكان في التكاليف، قائلًا: "كل حاجة كانت بالنص، العفش والخشب وكله، أما الشبكة فدي محطوش فيها شروط، وكانت مني للعروسة".

وأضاف "عاطف" أن الأمر تكلف 238 ألف جنيه، مع العلم إنه اشترى الأساسيات فقط، ولم يُبالغ في الشراء قط، قائلًا: "الأجهزة الكهربائية اقتصدناها في 30 ألف جنيه، أما العفش كلف 75 ألف".

وتابع: "تشطيب الشقة وصل لـ100 ألف، بينما تكلف حفل الزفاف بدون خطوبة 33 ألف".

كفاية حلة وطاسة جرانيت ومفرش واحد

قالت هبة البلقاسي، طالبة بكلية العلوم، إن أهل العروس يتحملون مبالغ طائلة من أجل تجهيز ابنتهم، موضحة أن هُناك عِدة حيل للابتعاد عن المُغالاة والاكتفاء بالأساسيات فقط.

ونصحت الفتاة العشرينية، الفتيات، خلال فترة الجهاز، بشراء الثلاجة والغسالة والبوتاجاز أولًا، لأنهم عصب المنزل، ولا يشترط اختيار منتجات بأسعار مهولة، فمن المُمكن أن يصل سعرها إلى 20.000 جنيه.

أما عن مستلزمات المطبخ، أوضحت أنه من الممكن الاستغناء عن أطقم الجرانيت، والاكتفاء بشراء "حلة وطاسة" فقط، مع طقم تيفال، فضلًا عن تجنب شراء حقيبة الملاعق، وأطقم الشاي والقهوة، والاكتفاء بطاقم صيني كامل، ونصف طقم "بايركس" قد يصل سعرها إلى 10 آلاف جنيه.

أما عن المفروشات نصحت الفتيات بشراء قطع قليلة لا تتعدى الـ5 آلاف جنيه.

"سماح": استغنيت عن حاجات كتير وصرفت فوق الـ100 ألف

هكذا ردت سماح المغربي، موضحة أن تكاليف الزواج، باهظة الثمن، مهما حاولت الاعتدال، قائلة: "استغنيت عن النيش بكل اللي فيه، وعن مفروشات وأطقم كثيرة من المطبخ، إلا أن الأمر تخطت تكلفته الـ100 ألف جنيه".

وأضافت سماح أن أسعار الأجهزة الكهربائية كانت باهظة الثمن، مع المفروشات وبعض الأثاث، حتى إن "القايمة" النهائية لزواجها تخطت الـ100 ألف، رغم استغنائها عن قطع عديدة، وذلك دون مصروفات الشقة والزفاف وغيرها.