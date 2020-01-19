بالعسل والفيتامينات.. نصائح للتخلص من علامات البطن بعد الولادة القيصرية

تعاني السيدات عقب عملية الولادة القيصرية، من آثار جرحها بالبطن، والتي قد تستمر لوقت طويلًا، دون أن تختفي حتى مع عودة زيادة الوزن، وهو ما قد يسبب لها أثرا نفسيا سيئا.

وتبحث العديد منهن على طُرق ووصفات للتخلص من تلك العلامة، وأثرها، لكي لا تؤثر على مظهر بطنها.

لذا إليكٍ بعض الأفكار التي تساعد على التخلص من تلك الآثار أو العلامة سريعا، وفقًا لحديث الدكتور سعيد حسين، استشاري الجلدية، لـ"هن".

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وأوضح استشاري الجلدية بعض الخطوات التي تساهم في التخلص من تلك العلامات، كالتالي:

الالتزام بالتعليمات الطبية والكريمات التي ينصح بها الطبيب بعد الولادة مباشرة.

بعد الانتهاء من جرعة الكريم الموصوف عقب العملية، يمكن دهن زيت اللافندر بشكل مستمر، فهو يعمل على سرعة التئام الجروح.

استخدام عسل النحل، إذ يعمل على ترطيب البشرة وسرعة علاج الجروح.

استكمال الفيتامينات التي كانت توصف خلال فترة الحمل، وعلى رأسها فيتامين e.

بعد التأكد من التأم الجرح، يمكن استخدام الليمون لتفتيح المنطقة الغامقة في الجلد، للتخلص من العلامة نهائيا.