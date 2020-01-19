دليلك في اختيار مكونات العطور المناسبة لكِ

رائحة عطرك هي التي تمنحك الحضور الطاغي دائما، لهذا لا تغفلي الاختيار الجيد والذكي، ولا تختاري عطرك بعشوائية، بل اطلعي على المكونات لأنها تلعب الدور الكبير في مدى جمال العطر ودوامه وفعاليته، وسنمنحك اليوم الدليل الأنجح لمكونات العطور الذي يجب أن تختاريها:

اللافندر: من أنسب الروائح التي تمنح الثقة العالية بالنفس، فلقد تم إجراء بعض الأبحاث العلمية بوضع عدد من الأشخاص في حجرة تصدر منها رائحة اللافندر، ووجد العلماء أن هؤلاء الأشخاص باتت لديهم ثقة أكبر بالنفس أكثر من أي شخص آخر، فإذا كنت تبحثين عن رائحة تمنحك ثقة عالية بنفسك، أو تجعلك محط ثقة الآخرين، فابحثي عن عطور برائحة اللافندر.

الزنبق والياسمين: تمنحك هذه الرائحة شعوراً بالسلام الداخلي والهدوء والراحة، وينعكس ذلك على تعاملك مع مَن حولك.

اليقطين: من أروع الروائح العالمية، كما تصنّف على أنها من أكثر الروائح التي تجذب الرجال، بخاصة إذا ما تم مزجها باللافندر، وقد أثبتت الدراسات أن الرجل عندما يستنشق هذا المزيج يزداد لديه تدفق الدم في أقل من نصف ساعة، ما يزيد من انجذابه نحوك.

الزهور: الروائح الزهرية تخلق جواً اجتماعياً رائعاً، كما أنها تؤثر إيجاباً في المزاج، فإذا كنت تعانين من بعض الاضطرابات والقلق، استخدمي روائح الزهور لتغيير مزاجك وجعله أفضل.

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البرتقال: من أكثر الروائح التي تجذب انتباه الآخرين، كما أنها تقلل من إحساسك بالقلق والتوتر، وتناسب الإطلالات الصباحية الهادئة.

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