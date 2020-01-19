موديلات فساتين خطوبة بكم واحد 2020

تمتعي بإطلالة جذابة ولافتة للأنظار في يوم الخطوبة بفستان بصيحة الكم الواحد الرائجة لعام 2020. تعد فساتين الخطوبة بالكم الواحد من الصيحات الجريئة والعصرية التي يمكن تطبيقها للحصول على إطلالة جذابة واستثنائية. حيث برزت العديد من موديلات فساتين الخطوبة بالكم الواحد خلال أسبوع الهوت كوتور بباريس لعام 2020.

فساتين ايلي صعب Elie Saab

ظهرت مجموعة كبيرة من فساتين الخطوبة بالكم الواحد في تشكيلة فساتين ايلي صعب 2020، سواء فساتين منفوشة أو فساتين بقصّة بسيطة.

وسيطرت الألوان النابضة بالحيوية على فساتين ايلي صعب، مثل اللون الأحمر والأخضر والأزرق بدرجاتها القوية، فضلاً عن الألوان المعدنية على الأقمشة الشفافة مثل الذهبي والفضي.

وبالإضافة إلى صيحة الكم الواحد، قدم المصمم صيحات أخرى عصرية بالفساتين، مثل صيحة الشق الأمامي الطويل وصيحة الفساتين المزينة بأحزمة حول الخصر.

فستان جورج شقرا Georges Chakra

أيضاً قدم المصمم اللبناني جورج شقرا فستان أحمر بصيحة الكتاف الواحد وبقصّة حورية البحر الضيقة التي تبرز انحناءات القوام الممشوق.

تزين الفستان بوردة كبيرة من الثنيات والطيّات على الكتاف، مع لمسات الريش على التنورة.

فساتين جورج حبيقة Georges Hobeika

جمعت فساتين جورج حبيقة بين النعومة والرقي، حيث استخدم المصمم قماش ستان انسيابي بألوان جذابة مثل الذهبي والوردي.

وتميزت الفساتين بصيحة الكم الواحد الطويل مع الحمّالة المنسدلة على الكتف الآخر.

فستان رالف وروسو Ralph & Russo

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أحببنا فستان رالف وروسو الأحمر المنفوش بصيحة الكشكش وبالكتف الواحد مع تنورة طبقات متدرجة الأطوال بقماش التول.

فساتين طوني ورد Tony Ward

قدم المصمم اللبناني طوني ورد فساتين خطوبة بكتف واحد باللون الأزرق مع كشاكش تزين الكتف. أحدهما بقماش شفاف والآخر بقماش مزين بالغليتر البرّاق مع شق أمامي طويل

فساتين زياد نكد Ziad Nakad

أبدع المصمم زياد نكد فساتين خطوبة تجمع بين الأنوثة والفخامة، سواء بكتف واحد أو بكم واحد طويل، وزاد سحر الفساتين بالتطريزات البرّاقة التي تزين الأقمشة الشفافة.

وبرزت مجموعة من الألوان الجذابة في فساتين زياد نكد مثل لون السيمون والنيود واللون الأحمر.

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