بعد تحذير الأزهر منها.. نصائح للتعامل مع الدفاية وتدفئة المنزل لتجنب الكوارث

أصبحت حوادث الوفاة بسبب الدفايات أمرا منتشرا خلال الآونة الأخيرة، بسبب اعتماد العديد من الأسر عليها لتدفئة المنازل في ليالي الشتاء، الأمر الذي دفع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بنشر بيان حذر فيه من ترك المدفأة موقدة أثناء النوم.

وقال المركز في بيان له: "نظرًا لما تكرر من حرائق في الأيام الماضية بسبب ترك المدفأة موقدة أثناء النوم؛ فإن مركز الأزهر العالمي للفتوىٰ الإلكترونية يحذر من ذلك الأمر؛ انطلاقا من حرص الإسلام علىٰ حفظ النفوس، وسلامة الأرواح؛ فقد قال الله تعالىٰ في محكم القرآن الكريم ولا تقۡتلوۤا۟ أنفسكمۡۚ إن الله كان بكمۡ رحیما".

ويقول الرسول ﷺ محذرا من ذلك الأمر حين احترق بيت بالمدينة علىٰ أهله من الليل، فحدث بشأنهم ﷺ فقال: "إن هذه النار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم" أخرجه البخاري ومسلم.

ويرصد "هن" نصائح للتعامل مع الدفاية، وكيفية تدفئة المنزل بدونها.

نصائح لاستخدام الدفاية بأمان

إليكِ عدد من النصائح لاستخدام الدفايات بأمان، للحفاظ على سلامتك وصحتك، بحسب موقع"WIKI HOW":

احرصي على تنظيفها بشكل دوري.

احفظيها بمكان جاف، طيلة فترة التخزين.

لا بد من فحصها من قبل المختصين بشكل مستمر للتأكد من صمامات الغاز.

فتح النافذة عند استخدام الدفاية لتجنب الاختناق.

وضعها بعيدًا عن الأقمشة، وخاصة الحراير والستان.

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ابتعدي عن السجاد ذو الخيوط "البلوستر".

تجنبي الوصلات الكهربائية، حتى تتجنبي "السخونة".

حلول لتدفئة المنزل دون دفاية

إليك طرق لتدفئة المنزل في فصل الشتاء، بعيدًا عن الدفايات، وفقًا لموقع "مايو كلينيك".

- طلاء حوائط منزلك بالألوان الغامقة.

- استخدام ستائر ذات خامات ثقيلة على الشبابيك، حتى تمنع تسرب الهواء إلى منزلك.

- التأكد من أن الستائر ستضيف لمسة مختلفة في ديكور منزلك.

- الحرص على تغطية أرضيات المنزل، بسجاجيد كبيرة الحجم والتي بدورها لن تشعرك ببرودة الأرض.

- تغطية أثاث منزلك ببعض المفارش ذات الخامات الشتوية، كالموهير، القطيفة، الصوف.

- زيادة إضاءة المنزل في الشتاء من أجل دفء أكثر.

- يعد غلق أبواب غرف المنزل، من الطرق الفعالة لبقاء الجو دافئاً.

- وضع شريط سيليكون في المساحات الواسعة بين الجدران أو الشبابيك.