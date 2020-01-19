الامارات | عملة إدوارد الثامن.. تُباع بمليون جنيه إسترليني

شكرا لقرائتكم خبر عن عملة إدوارد الثامن.. تُباع بمليون جنيه إسترليني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اشترى أحد هواة جمع المقتنيات عملة سيادية نادرة عليها صورة الملك البريطاني إدوارد الثامن تعود لعام 1937، مقابل مليون جنيه إسترليني (1.31 مليون دولار)، ما يجعلها أغلى عملة بريطانية على الإطلاق.

وكانت العملة واحدة من ست عملات أعدتها مصلحة سك العملة الملكية، عندما اعتلى إدوارد الثامن العرش في عام 1936 وكان مقرراً إنتاجها للتداول اعتباراً من أول يناير عام 1937. لكن الملك إدوارد تنازل عن العرش في ديسمبر عام 1936 ليتزوج الأميركية واليس سيمسون، ما أدى إلى إلغاء الإنتاج الواسع للعملة. وتزن العملة المصنوعة من الذهب عيار 22 قيراطاً 7.98 غرامات، وهي أصغر وأخف قليلاً من الجنيه المعدني الحالي.

وقالت ريبيكا مورغان، رئيسة خدمات هواة جمع العملات بمصلحة سك العملة التي يرجع تاريخها إلى 1100 عام: إن «العملة السيادية لإدوارد الثامن واحدة من أندر العملات وتحظى بأكبر اهتمام في العالم، وبالتالي ليس غريباً أن تسجل رقماً قياسياً جديداً بين العملات المعدنية البريطانية».