بإطلالة لامعة، لفتت الفنانة شيرين عبدالوهاب الأنظار، في حفلها الأخير المنعقد مساء أمس بمدينة جدة، في المملكة العربية السعودية.
واختارت شيرين الظهور بفستان فضي لامع، والذي تميز بأنه طويل وذو أكمام ممتدة حتى المعصمين، كما أنه ضيق، ومصنوع من خامة "قشر السمك"، ومزين بحزام رفيع قاتم اللون، ما أظهر اكتسابها وزنا زائدا.
وخلال الحفل، تفاعلت المطربة المصرية مع أغنيتها "إيه يعني غرامك ودعني" بالرقص والتمايل، وسط تفاعل الحضور بالتصفيق.
أزمة شيرين الأخيرة
كانت شيرين قد أثارت الجدل بسبب تصريحاتها واستخدامها مصطلح "عوانس" خلال مشاركتها بحفل في موسم الرياض، حيث قالت: "عاوزة أقول للستات اللى زعلت مني، إن الرجالة عسل وسكر، واللى زعلوا من كلامي دول شوية عوانس"، في ديسمبر الماضي.
وقالت إن استخدامها لهذا المصطلح جاء بعد تدشين هاشتاج "اخرسي يا شيرين"، بعدما قالت خلال حفلها السابق في السعودية، إن "النساء لا يستطعن الاستغناء عن الرجال"، متابعة: "في حفلة الرياض في هاشتاج أنا اتعرضت له، فأنا رديت رد فيه قسوة وأنا بعترف أنه كان فيه قسوة شوية، لكن أنا انجرحت وأنا ما يتقاليش اخرسي"، خلال لقائها مع برنامج "عرب وود".
كانت هذه تفاصيل خبر بـ"فستان بيلمع".. شيرين عبد الوهاب ترقص في حفلها الأخير بالسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.