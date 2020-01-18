"مش هأكد ولا هنفي".. أحمد العوضي يعلق على "ارتباطه بياسمين عبدالعزيز"

علق الفنان أحمد العوضي، على شائعة ارتباطه بالممثلة ياسمين عبدالعزيز، والذي جرى تداوله خلال الساعات القليلة الماضية، منذ ظهورهما سويا في حفل عيد ميلادها الـ40، عقب تصدرها محرك البحث "جوجل".

وقال "العوضي"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "مش هأكد ولا هنفي الموضوع ده، ومحدش يقول كلام على لساني أنا مقولتوش"، رافضًا توضيح حقيقة الأمر.

وعن مواصفات فتاة أحلامه، أوضح "العوضي"، أنه يحب الملامح "الشرقية العربية" والبشرة الخمرية، ولا يميل إلى الجمال الأجنبي الممثل في الشعر الأشقر والعيون الملونة، كما أنه يتمنى الارتباط بـ"بنت بلد" تتسم بـ"الجدعنة".

وأكد، أنه لا ينزعج من منشورات الغزل فيه من الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "دي حاجة تفرحني إن الناس بتحبني".

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شائعة ارتباط ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

وكانت الصور التي جمعت "ياسمين والعوضي" مؤخرا، سببا في إثارة الجدل حول علاقتهما، وأثارت التساؤلات: هل هي مجرد صداقة؟ أم تتخطى ذلك إلى علاقة عاطفية؟، فقد ظهر بجانبها في معظم الصور، كما أنها تحتضنه في إحدى الصور.

ونشر "العوضي" تلك الصور التي جمعتهما عبر إنستجرام، وكان من بين التعليقات عليها: "لايقين على بعض"، و"هنفرح بيكوا ولا إيه؟".

وظهرت ياسمين عبدالعزيز، في الاحتفال بعيد ميلادها بفستان أسود مطرز، عليه جاكت فرو، فيما ارتدى أحمد العوضي "جاكت وتي شيرت" باللون الأسود.

وسبق أن تعاون أحمد العوضي، مع ياسمين عبدالعزيز، في مسلسل "لآخر نفس"، الذي شارك في السباق الرمضاني الماضي.

طلاق ياسمين عبد العزيز

يذكر أن ياسمين عبدالعزيز، أكدت طلاقها من رجل الأعمال محمد حلاوة، في بيان لها، في نوفمبر 2018، تضمن أنها انفصلت بشكلٍ رسمي، قبل عام من إعلانها، دون توضيح أي تفاصيل أخرى.