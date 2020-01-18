العوضي يطفئ الشمعة 40 لـ ياسمين عبدالعزيز.. ومتابعون: "لايقين على بعض"

حرصت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، على نشر صور وفيديوهات من الاحتفال بعيد مبلادها الـ40، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلى مدار الأيام الماضية، استقبلت الفنانين المهنئين بعيد ميلادها، حتى احتفلت أمس الأول، مع عدد من نجوم الفن، ونشرت صورا ولقطات من الحفل.

ونشرت "ياسمين" صورة للحظة إطفاء الشموع، وأظهر الفيديو وجود "العوضي" جانبها في تلك اللحظة، ويأتي المقطع المصور بالتزامن مع شائعات طالت الثنائي باحتمالية وجود علاقة عاطفية بينهما.

Advertisements

وكانت الصور التي جمعت "ياسمين والعوضي" مؤخرا، سببا في إثارة الجدل حول علاقتهما، وأثارت التساؤلات: هل هي مجرد صداقة؟ أم تتخطى ذلك إلى علاقة عاطفية؟، فقد ظهر بجانبها في معظم الصور، كما أنها تحتضنه في إحدى الصور.

ونشر "العوضي" تلك الصور التي جمعتهما عبر إنستجرام، وكان من بين التعليقات عليها: "لايقين على بعض"، و"هنفرح بيكوا ولا إيه؟".

وظهرت ياسمين عبدالعزيز، في الاحتفال بعيد ميلادها بفستان أسود مطرز، عليه جاكت فرو، فيما ارتدى أحمد العوضي "جاكت وتي شيرت" باللون الأسود.