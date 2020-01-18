فيديو.. صبا مبارك تستقبل تيم الحسن بـ"غمزة"

لفتت الفنانة الأردنية صبا مبارك، الأنظار بعدما رصدتها عدسات الكاميرات، بحفل إطلاق منصة "شاهد" في دبي، حينما كانت تفسح المجال للنجوم للتصوير على السجادة الحمراء، حيث وجههت غمزة للفنان السوري تيم الحسن.

لم تستطع صبا مصافحة الفنان السوري، فما لها إلا أن قامت بعمل عفوي تعبيرًا عن رؤيتها له وعدم تمكنها من التحدث إليه.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الفيديو الذي جمع بين صبا مبارك وتيم الحسن، وكيف ألقت عليه التحية بطريقة لافتة أثارت الإعجاب.

واختارت صبا لحضور المناسبة إطلالة كاملة باللون الأحمر من تنسيق الستايلست علاء السمّان، فارتدت سترة ولفتت خلالها الأنظار، بإضافة لبذلة باللون الحمراء، واعتمدت على الماكياج الذي أظهرها أكثر جمالًا، والشعر الأملس القصير.

Advertisements

وكانت هنأت صبا، الفنانة هنا شيحة، عبر خاصية "ستوري"، على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عددًا من الصور التي تجمع بينهن بمناسبة عيد ميلادها.

وأرفقت صبا، تعليقًا على الصورة التي شاركتها، وظهرت وهي تحتضنها قائلةً: "أنتي أحلى وأطيب وأنضف وألذ واحدة في العالم، جدعة وحنونة ‏وحلوة وشاطرة وأم بتجنني وصاحبة ما في زيها في العالم بحبك واشتقت لك".‏