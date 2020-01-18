إطلالات هبة مجدي ما رأيكِ بها؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 يناير 2020 04:42 مساءً - لمع اسم النجمة المصرية الشابة هبة مجدي في العالم العربي، بعد أن شاركت في عدد كبير من الأعمال الدرامية، وقد استطاعت أن تكسب محبة الجمهور بسبب ملامحها الناعمة وأدوارها المميزة التي لعبتها وشاركت بها، وهي تمتلك على حسابها الخاص على انستقرام 8.6 مليون متابع، وهو رقم كبير ويتفوق على معظم النجمات، وعلى الانستقرام تستعرض هبة اطلالاتها المتنوعة في مختلف المناسبات الرسمية منها والكاجوال، فما رأيكِ بأناقتها؟

شاهدي أبرز الاطلالات التي جمعناها لها وشاركينا رأيكِ.



تنسيق كاجوال في الجينز والبليزر اعتمدته هبة مجدي:

هبة مجدي في اطلالة شبابية في الجينز



نسقت هبة مجدي لأحد المشاوير اليومية لوك كاجوال لكن أنيق في الوقت ذاته، وكان عبارة عن بنطلون جينز أزرق سكيني زينت خصره بحزام من الجلد الأسود، ونسقت معه قميصًا من قماش الشيفون الأسود، ومن فوقهما ارتدت جاكيت بليزر باللون البيج، وأكملت اللوك بحقيبة كتف من الجلد وأقراط ذهبية.



بدلة رسمية باللون البرتقالي نسقتها هبة مجدي:

بدلة باللون البرتقالي اختارتها هبة مجدي



جميعنا نعلم أنّ البدلات الرسمية إحدى أبرز صيحات الموضة هذا الموسم، وقد شاهدنا عددًا كبيرًا من النجمات العربيات والعالميات، وقد اعتمدن اطلالات في البدلة الرسمية، وهنا هبة مجدي اختارتها باللون البرتقالي وبتصميم مؤلف من بليزر محدد الخصر بحزام قماشي، وبنطلون بقصة أرجل ضيقة، نسقت من تحتها توب باللون الأسود وكان يفضل لو أنها اختارتها باللون الأبيض، وأكملت اللوك بصندل بكعب عالٍ باللون الذهبي الميتالك.



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هبة مجدي أنيقة على السجادة الحمراء في فستان أبيض:

اطلالة أنيقة اعتمدتها هبة مجدي في فستان أبيض





اطلالات هبة مجدي على السجادة الحمراء موفقة بشكل عام، حيث إنها تميل لاعتماد التصميمات الناعمة والبعيدة عن البهرجة، مثل هذا اللوك الذي تألقت به في فستان سهرة باللون الأبيض بتصميم ناعم ومنسدل، وقد اختارت معه شنطة يد مبتكرة من المعدن باللون الذهبي.





فستان مخمل أسود اختارته هبة مجدي:

فستان مخمل اختارته هبة مجدي



اطلالة ثانية موفقة لـ هبة مجدي على السجادة الحمراء في فستان مخمل باللون الأسود، وجميعنا نعلم أنّ فساتين المخمل رائجة جدًّا هذا الموسم، والفستان الذي اختارته هبة تصميمه بسيط بقصة ذيل السمكة وأكمام طويلة، وقد اختارت معه حقيبة كلاتش سوداء، وأقراطًا ماسية ناعمة.



اطلالات متنوعة اعتمدتها هبة مجدي في مناسبات مختلفة رسمية ومنها وكاجوال، شاهدي الصور واخبرينا رأيكِ بأناقتها وبأسلوبها في الموضة.

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