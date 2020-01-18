بعد شائعة ارتباطه بمنة عرفة.. معلومات عن اليوتيوبر علي غزلان

"أفضل شيء حدث لي على الإطلاق"، "نظرات العيون تصبح أكثر دفءً حينما تنتهي بإبتسامة لبعضنا البعض، "أنا لما حبيبتي هتكبر والنعمة لتاكل الجو".. عبارات أثارت شكوك متابعي الطبيب واليوتيوبرعلي غزلان، حول طبيعة علاقتة بالفنانة منة عرفة، من خلال الصور التي يشاركها عبر حساباته الرسمية على مواقع السوشيال ميديا، وبخاصةِ موقع إنستجرام، بعد ظهورهما المتكرر سويًا في عدة مناسبات ومقاطع فيديو.

والدة الفنانة منة عرفة، كانت قد نفت ما تردد من أنباء ارتباطهما خلال حديثها لـ"الوطن"، مؤكدة أن ابنتها ليست مرتبطة في الوقت الحالي، حيث ينصب تركيزها على عملها الفني، مؤكدة أنه في حال ارتباط "منة" ستعلن على الفور، مؤكدة أن علاقتها بـ"غزلان" لا تتجاوز الصداقة.

ويقدم "هُن" أبرز المعلومات عن اليوتيوبر والطبيب علي غزلان كالتالي:

- علي غزلان طبيب ويوتيوبر مصري، تخرج من كلية الطب، جامعة الإسكندرية.

- ولد في 1 ديسمبر، ويبلغ من العمر 28 عامًا، ويكبر منة عرفة بحوالي 8 سنوات، حيث يبلغ عمرها 20 عامًا.

- فوجئ باختيار فيس بوك له بين أفضل 60 شخصية مصرية مؤثرة، والذي يعتبره نقلة جديدة في حياته على "السوشيال ميديا".

- يبلغ عدد متابعيها على موقع إنستجرام، حوالي مليون و600 ألف.

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- أعلن عن إطلاق كتاب "مُدمن نجاح"، عبر حساباته الرسمية، والذي سينافس به ضمن معرض الكتاب لعام 2020، وخصص جميع أرباحه للتبرع لمستشفى أبو الريش للأطفال.

- حقق حلمه وقام بافتتاح مطعم في مدينة السادس من أكتوبر.

- اختارته الفنانة السورية أصالة نصري، للترويج لألبومها "مهتمة بالتفاصيل"، من خلال مشاركته لها في مشهد تمثيلي يظهر خلاله وهو يتحدث مع حبيبته على الهاتف، بعدما شاهدته وهو يعاكس فتاة أخرى قبل دقائق، فتأخذ أصالة الهاتف منه وتخبر حبيبته بالحقيقة من خلال كلمات أغنية من ألبومها الجديد، وحصد على ما يقرب من مليوني و700 ألف مشاهدة حينها، والذي حمل عنوان "لما تضحك على بنت وأصالة تقفشك".

- تحت شعار "لا للتنمر"، طرح غزلان عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، أغنية بعنوان "قتل عمد"، وشاركته الغناء فيها المطربة شيماء المغربي، وبالإضافة إلى مشاركة يسرا ومنى زكي وآسر ياسين وتارا عماد.

وقال علي غزلان إن فكرة العمل جاءت له من ذكريات شخصية سيئة، ترجع لسنين مضت، حينما كان صغيرًا يتنمر منه أصدقاؤه بسبب شكل أسنانه، التي شبهها البعض بـ"دراكولا"، على حد قوله.