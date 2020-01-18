من نفي والدتها لمباركة بدرية طلبة.. القصة الكاملة لمنة عرفة وعلي غزلان

"ظهور متكرر يلاحقه شائعات لا تنتهي".. أصبح هذا هو حال علاقة الثنائي الفنانة الشابة منة عرفة وعلي غزلان، فآخرها ما نشره الطبيب واليوتيوبر واصفا "منة" أنها أفضل شيء حدث له، وهي الصورة التي جددت الجدل من جديد حول علاقتهما، وهل ينتظر الثنائي خطبة وشيكة، أم يتمسكان بنفي تلك الشائعات.

قصة "علي ومنة" ليست وليدة تلك الصورة بل مرت بعدد من المراحل يستعرضها التقرير التالي:

بداية ظهورهما سويا

بداية ظهور علي غزلان ومنة فضالي كانت في نوفمبر من العام الماضي، حينما نشر الطبيب الشهير صورة له مع منة عرفة ممسكا بشعرها، وكتب في تعليقه على الصورة: "أنا لما حبيبتي هتكبر والنعمة لتاكل الجو"، وكانت تلك هي بداية الشائعات والتكهنات حول ارتباطهما وانتشر الخبر عبر "السوشيال ميديا"، على نطاق واسع.

منة عرفة مع والدة على غزلان

تكرر ظهور منة عرفة بعد تلك الصورة مع علي غزلان في مناسبات وأماكن مختلفة، حيث نشر فيديوهات لهما داخل "الجيم"، كما أنها ظهرت مع والدته في أحد العيادات الطبية، ما دعم معرفة الأهل بتلك العلاقة واحتمالية ارتباط رسمي بين الثنائي.

وكان ذلك في منتصف ديسمبر من العام الماضي.

نفي والدة منة عرفة

من جهتها ومع قوة الشائعات التي لاحقت الثنائي، نفت والدة منة عرفة في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، ارتباط ابنتها بعلي غزلان، وقالت إن منة ينصب تركيزها على عملها الفني، في الوقت الحالي، مؤكدة أنه في حال ارتباط "منة" ستعلن على الفور، إذ إن علاقتها بـ"غزلان" لا تتجاوز الصداقة.

فيديوهات الغناء

ورغم النفي، من جديد يشارك علي غزلان متابعيه بفيديوهات له مع منة عرفة، داخل مقاهي، وكذلك في سيارة وهما يغنيان سويا، ما زاد من قوة علاقتهما والشائعات كذلك التي تحيط الثنائي وكان هذا في نهاية ديسمبر 2019.

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وفي فيديو آخر مرة غنت منة عرفة لعلي غزلان بمناسبة عيد ميلاده، وقالت في الفيديو، "كل سنة وأنت طيب يا علوش يا قمر عقبال مليون سنة يا حبيبي".

على الجليد في صور رومانسية

وبدأت منة عرفة في نشر صور تجمعها بعلي غزلان بداية العام الجاري، حيث كانت فيما يبدو تحتفل معه بالعام الجديد 2020، وبعدهما بأيام قليلة نشر علي غزلان صورا تجمعه بها على الجليد، وكتب في تعليقه عليها كلمات رومانسية حول كلام العيون.

جميعها مؤشرات تؤدي إلى ارتباط وشيك بين الثنائي، خاصة مع تفاعل منة عرفة الدائم معه عبر الإعجابات والتعليقات.

علي غزلان يثير الجدل من جديد

شهد أمس جدالا واسع حول علاقة علي غزلان ومنة عرفة، فقد نشر لهما صورة جديدة وكتب علي في تعليقه عليها، "أجمل شيء حدث لي على الإطلاق"، كما شاركته منة نشر صورة في نفس التوقيت وكتبت في تعليقها عليها، "أفضل الأفضل".

الصور حصلت على كثير من التعليقات التي تقول بإنهما مرتبطان، وكان من بينها، "أوعى تكون بتتسلى"، و"هتتجوزوا امتى طيب؟"، و"اتخطبتوا صح؟".

مباركة بدرية طلبة

تعليق للفنانة بدرية طلبة على صورة علي غزلان لم يمر مرور الكرام، فقد كتبت "مبروك"، في إشارة منها لارتباط رسمي وشيك بين الطرفين.