4 مشاهد من خيانة "أصيلة" لزوجها أمام عينيه وقتله على يد عشيقها

تؤلم الخيانة الزوجية كثيرا، وتشعر الطرفين بإحباط وخوف، ولكن المشهد الأكثر إيلاما كان للزوج بطل هذه القصة، حيث كان مربوطا بأحبال وعلى مرئى ومسمع منه، استمتعت زوجته الست "أصيلة"، بعلاقة غير شرعية مع عشيقها، في منزلها بالجبل الأصفر في القليوبية، حيث أدى العاشقان مشهدا قاسيا أمام الزوج لأنهما رأيا أن عليهما الانتقام، قصة ورائها الكثير من التفاصيل، تلخصها 4 مشاهد يستعرضها التقرير التالي.

بداية الجريمة

كانت "أصيلة.م" 41 عاما، على علاقة غير شرعية بـ "محمد.ف" 28 عاما، لقاءات متكررة بين العامل الشاب والمرأة المتزوجة ولديها ابن، إلا أن العشيقين قررا فجأة الانتقام من الزوج، ثم التخلص منه كي تكون الفرصة ممكنة أمامهما ليتزوجا.

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بكا بالدموع

"علاقة كاملة"، هذا ما قاله المتهم محمد في اعترافات النيابة، فقد كان مع عشيقته أمام زوجها الموثق بالحبال، فما كان من الأخير إلا أن بكى بالدموع لدى مشاهدته زوجته مع عشيقها، ولكن العشيق قطع عليه عذابه، وقتله عمدا بمساعدة عشيقته.

اعترافات

قالت "أصيلة"، في تحقيقات النيابة عندما عثر على جثة زوجها "صبري.ج" 49 عاما، عامل، إن الوفاة كانت طبيعية، إلا أن ابنها وعمه شكا في رواية الأم، ولدى فحص الطب الشرعي للجثة وجد بها شبهة جنائية وأثار خنق عند الرقبة، وبتضييق الخناق على الزوجة اعترفت بارتكابها جريمة القتل مع عشيقها "محمد.ف"، عامل.

نصب

رغم الجريمة التي خططا لها سويا، هرب العشيق بعدما حصل على حقيبة من المنزل بها 200 ألف جنيه، ولدى مطالبة العشيقة بتلك الأموال رفض أن يعطيها لها، وتعرف إلى أخرى، وهدد الست "أصيلة"، بفضحها بفيديوهات لهما سويا.