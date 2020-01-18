الامارات | فرنج الشارقة: عروضٌ جوّالة يقودها 30 فناناً عالمياً

شكرا لقرائتكم خبر عن فرنج الشارقة: عروضٌ جوّالة يقودها 30 فناناً عالمياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحوّلت شوارع الشارقة إلى لوحة فنية ملونة عامرة بأجواء البهجة والمرح في سبعة مواقع، تتوزع على طول كورنيش بحيرة خالد بين واجهة المجاز المائية والقصباء، وذلك ضمن فعاليات مهرجان فرنج الشارقة، الذي يقدم للجمهور سلسلة من العروض الترفيهية والفنية المدهشة، التي تتواصل إلى الأول من فبراير.

ويقدّم المهرجان، الذي انطلق أول من أمس، وتنظمه هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، بشراكة استراتيجية مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، عروضاً جوّالة، يقودها 30 فناناً عالمياً من الولايات المتحدة وإيطاليا وتشيلي والأرجنتين والمملكة المتحدة وكندا وفنزويلا وأستراليا وأيرلندا وإسبانيا واليابان وكوريا الجنوبية والبرازيل.

وسيكون الجمهور على موعد يومي من الساعة 2:30 بعد الظهر إلى 11 ليلاً، مع أكثر من 600 عرض بهلواني وموسيقي وترفيهي متنوع، إلى جانب ألعاب الخفة والسيرك، بما يعادل أكثر من 300 ساعة من الترفيه والمتعة لجميع أفراد العائلة ومختلف الفئات العمرية.

برنامج عروض مسرح الشارع

ويقدم المهرجان سلسلة من العروض المتنوعة، حيث سينظم عرض «ماجيك براين»، الذي يقدم خدعاً سحرية كلاسيكية، وأفكاراً عجيبة تضحك الجمهور، إلى جانب عرض «داينو لامبا» البهلواني، الذي يتضمن مجموعةً من حركات التوازن والرقص والألعاب البهلوانية والحركات السريعة التي تخطف الأنفاس.

وبأسلوبه الذي يمزج ما بين ألعاب السيرك والموسيقى والحركات الفكاهية المرتجلة، سيحظى الجمهور بفرصة الاستمتاع بعرض «ذا هيروك»، الذي يؤديه السيد كوبيني، مستخدماً فيه لغة الجسد للتواصل مع الجمهور بطريقة ممتعة، بينما يستعرض مينشو سوسا، لاعب كرة قدم، مهاراته المدهشة في اللعبة، حيث سيقدم عرضاً يشتمل على الألعاب البهلوانية والحركات الفكاهية.

في الوقت ذاته، سيشهد الجمهور عرض «بول ناثان» السحري العالمي «أنا لا أحب الأطفال»، الذي يقدم شخصية «الرجل الأكثر شرّاً في العالم».

وبحركاته السحرية، يحوّل «بيلي كيد» خلال عرضه الترفيهي الأوراق إلى عملات ورقية، كما سيقرأ أفكار الجمهور، ويقدم لهم فقرة الهروب من القيود على طريقة الساحر العالمي هوديني.

ويقدم الفنان البهلواني «كاتاي سانتوس» عرض التوازن على قمة مجموعة من الكراسي، ويقوم بحركات بهلوانية، ويرقص ويدور واقفاً على يديه، كما يقدم الفنان العالمي «جي.بي. كوالا» عرضاً مثيراً، يؤدي فيه حركات بهلوانية تحبس الأنفاس. ويأخذ عرض «ستريت كوفي» الزوار في رحلة بصرية، يقدم لهم من خلالها عرضاً لصور عن الحياة اليومية في الشارع، من خلال مجموعة من المشاهد والفقرات الممتعة، كما يُنظم المهرجان عرض «إي باشا» الذي يقدمه فنان واحد، يجمع فيه بين الموسيقى الحية وألعاب الخفة.

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وفي عرض «ذا تي أن تي شو» المخصص للأطفال، تتحول الشخصيات الكرتونية من رسوم إلى شخصيات حقيقية على المسرح، في عرض يمزج عروض السيرك والكوميديا الجسدية. وفي مشهد ابداعي، يؤدي هيرو سان حركات الرمي والتحكم بالحبوب من خلال أعواد الأكل، ويقف على يديه بطرق غريبة، ويقوم بحركات الكونغ فو مع متطوعين من الجمهور، في الوقت ذاته يجمع «ثيلمو بارول» التمثيل الصامت والكوميديا التهريجية. ويتقمص هيوجو ميرو العديد من الشخصيات وفقاً لذوق الجمهور، فيما يقدم عرض «بلاتيد سبين» مسرح شارع كوميدياً ارتجالياً.

وسيكون الجمهور على موعد مع عرض «كلابازي»، الذي يروي قصة امرأة تعيش قصة حب من خلال عروض السيرك والشعر، ويتقمص رافايل دانتي من خلال عرض «تشيميشوري» الشخصيات بسرعة عالية، في حين يجمع العرض الفردي «ماورانجا» حركات السيرك والمسرح والكوميديا والموسيقى.

وخلال 40 دقيقة، يقدم «دينامايك» عرضاً مذهلاً، فيما يؤدي «تود فاريوس» عرضاً مضحكاً للجمهور. ومن كوريا الجنوبية، يقدم «تشارمينغ جاي» فقرات سحرية مفاجئة للحضور، فيما يعكس عرض «أتاري شو» الحياة اليومية من خلال رمي الكرات والكوميديا، ويلعب الجمهور خلال العرض شخصية رئيسة.

أما الكوميدي المحترف «هيربي تريهيد» فسيلتقي جمهوره خلال العرض الخاص الذي يستخدم فيه شخصيات مختلفة، بينما سيحتوي عرض «ميبل ستابلجن» على أعمال كوميدية ارتجالية.

ويشارك في المهرجان أكثر من 50 فناناً، يقدمون 30 عرضاً مجانيًا في الهواء الطلق، تناسب الصغار والكبار، إلى جانب 35 عرضاً تتطلّب شراء تذاكر، وتقام العروض في واجهة المجاز المائية وجزيرة النور وجزيرة العلم والقصباء.

مكعب روبيك

يستعرض الفنان بيت أندرسون، خلال عرض «أنستيبل آكتس»، مهاراته في حلّ مكعب روبيك، والقيام بحركات مختلفة باستخدام السكين، وإبداعاته في تسلق سلم بارتفاع 10 أقدام، وغيرها، إلى جانب العرض الكوميدي «إيبل ميبل»، الذي ستؤدي فيه فتاة حركات فوضوية مضحكة، و«ستيك مان» الذي يرسم البسمة على وجه الجمهور، من خلال صندوق الألعاب الكبير الذي تتطاير محتوياته عند فتحه.

- إلى جانب ألعاب الخفة والسيرك أكثر من 300 ساعة من الترفيه والمتعة.

- بحركاته السحرية يحوّل «بيلي كيد» خلال عرضه الترفيهي الأوراق إلى عملات ورقية.