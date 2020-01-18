الامارات | سمكة قرش تهاجم رجلاً في أستراليا

شكرا لقرائتكم خبر عن سمكة قرش تهاجم رجلاً في أستراليا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أُصيب رجل يبلغ من العمر 59 عاماً، بسبب تعرضه لعضة سمكة قرش في منطقة «ليك إلوارا» بولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية. وقالت شركة نيو ساوث ويلز ومسعفون، إن الحادث وقع صباح أمس بشاطئ «ويندانغ»، على مسافة 90 كيلومتراً جنوب مدينة سيدني. وأصيب الرجل بجروح عميقة في قدمه اليسرى. وأضافت الشرطة أن الرجل تمكن من الوصول إلى الشاطئ إذ ساعده أحد المنقذين الذي كان خارج ساعات عمله، وآخرون. ووصل أثر العضة إلى عظام الرجل، وقد أتلفت أحد الأربطة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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