الامارات | قاسم حداد يتوج بجائزة «القاهرة للشعر العربي»

شكرا لقرائتكم خبر عن قاسم حداد يتوج بجائزة «القاهرة للشعر العربي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج البحريني قاسم حداد بجائزة ملتقى القاهرة الدولي الخامس للشعر العربي، الذي اختتم أول من امس في العاصمة المصرية، ليخلف باقة من كبار الشعراء الذين حصدوا هذه الجائزة.

وسبق حداد في الفوز بالجائزة الفلسطيني محمود درويش عام 2007، والمصري أحمد عبدالمعطي حجازي عام 2009، واليمني عبدالعزيز المقالح عام 2013، والمصري محمد إبراهيم أبوسنة عام 2016.

وقال الناقد المصري، جابر عصفور، رئيس لجنة التحكيم في مسوغات منح الجائزة «ترى اللجنة أن ثمة تجربة شعرية متنوعة امتدت لنحو نصف قرن، ومازالت في أوج تألقها، وقد تنوعت بين الشعر الغنائي والشعر الدرامي، وبين قصيدة التفعيلة وقصيدة النثر، وخاضت مغامرات متنوعة في تشكيل الشعر وإغنائه بالمرويات الشعبية، وقد امتد تأثيرها في الأجيال التالية».

وأضاف «في هذه التجربة نجد لغة شعرية متميزة، ورؤية متوهجة عميقة للإنسان، خصوصاً الإنسان العربي في مجالدته للحياة وأشواقه للحرية والسلام، ولهذا كله قررت اللجنة بإجماع الآراء منح الجائزة للشاعر الكبير.. قاسم حداد».

وتبلغ قيمة الجائزة 200 ألف جنيه (نحو 12600 دولار) بعدما أعلنت وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم مضاعفتها في مستهل هذه الدورة من الملتقى.

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وقال حداد (71 عاماً)، بعد تسلم الجائزة في مركز الهناجر للفنون بساحة الأوبرا «الجائزة ليست لقاسم حداد فقط، بل للتجربة الشعرية في البحرين، وللتجربة الشعرية العربية الجديدة بشكل عام».

وأضاف «أعتز بهذه الجائزة بوصفها التفاتة نوعية للتجربة الشعرية الجديدة في السبعينات بالوطن العربي ككل».

وأقيم ملتقى القاهرة الدولي الخامس للشعر العربي في الفترة من 13 إلى 16 يناير، بمشاركة نحو 100 شاعر وناقد من 15 دولة.

- لجنة التحكيم: تجربة متنوعة امتدت لنحو نصف قرن ومازالت في أوج تألقها.

- جابر عصفور: «في هذه التجربة لغة شعرية متميزة ورؤية متوهجة عميقة للإنسان».