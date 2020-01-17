فيديو.."شروق" تستعيد ابنتيها بعد اختطاف طليقها لهما: قالي مش هاتشوفيهم تاني

تناولت الإعلامية رضوى الشربيني، في حلقة من الحلقات السابقة، وبالتحديد منذ 13 يوما، قضية سيدة انفصلت عن زوجها، وجرى اتفاق بينهما على أن يترك لها بناتها لتربيتهن، وبالفعل ترك لها ابنتيها لمدة شهر واحد، ثم أخذ البنتين بعد ذلك.

وحُرمت السيدة شروق مصطفى، من رؤيتة ابنتيها، ولم تستطع أن تعرف عنهما أي شئ، أو أن تعثر على طليقها أو تعرف أي معلومة عنه.

وفاجآت رضوى الشربيني، جمهورها ومشاهدي برنامج "هي وبس"، المذاع على شاشة "cbc سفرة"، بحضور السيدة شروق الاستديو مع ابنتيها.

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وروت السيدة، أنها أخذت من المحكمة قرارا بأحقيتها بحضانة ابنتيها، وذهبت للقسم الذي حرك معها قوة أمنية لمنزل طليقها، "بعد ما كان بيتقالي مش هتشوفيهم ومش هتآخديهم وأنا ههرب بيهم.. اتمضى إني استلمت بناتي بقرار وأخدتهم بالأصول".

وقالت رضوى الشربيني: "شروق طلعت في برامج قبل برنامج هي وبس، واتعاطفنا معاها كواحدة ست استحملت كتير في جوازها وبعد طلاقها، وكان كل هدفنا إنه صوت يسمعنا ويساعدنا ويدلها على البنات، وفعلا بعد الحلقة مااتذاعت صحيت على مكالمات كتير فايتاني من وزارة الداخلية بيسألو عن شروق وبناتها".

وأضافت رضوى الشربيني: "فضلو 8 أيام يدوروا على البنات وأبوهم، وبذلوا مجهود جبار جدا، لحد ماجالها مكالمة تليفون اتفضلي نورينا بناتك موجودين، وراحت استلمت البنات".

وأكدت رضوى الشربيني: "مكناش بنجيب شروق علشان نسبة المشاهدة العالية ولا كنا متوقعين النتيجة، كل أملنا إنه حد كان يعرف فين مكان بناتها".

ووجهت رضوى الشربيني، الشكر لوزارة الداخلية: "عاوزة أشكر وزارة الداخلية.. عاوزة أشكر كل الناس اللي استجابو وبيدوروا عليها.. كان اهتمام وتركيز رهيب مع شروق وبناتها لحد مارجعو".