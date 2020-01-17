بدأت من الفرقة القومية للفنون الشعبية.. محطات في حياة عايدة رياض

بين أسرار تُحكى لأول مرة وأخرى توضحها، تحل اليوم الجمعة، الفنانة عايدة رياض ضيفة على الإعلامية راغدة شلهوب، في برنامج "تحيا الستات".

وبحسب البرنامج، فإن "رياض"، ستتحدث خلال الحلقة، عن أبرز المنعطفات والأزمات التي واجهتها، كما أنها ستتحدث لأول مرة عن إصابتها بمرض السرطان، وكيف تحدت المرض؟، وعن سبب إخفاء مرضها عن الجميع.

و"رياض"، التي ولدت في مثل هذا الشهر من عام 1954، بدأت حياتها الفنية كراقصة في الفرقة القومية للفنون الشعبية، وكان عمرها آنذاك 14 عاماً، ومن ثم أصبحت الراقصة الأولى.

استطاعت الفنانة عايدة رياض، من خلال الفرقة القومية للفنون الشعبية أن يكبر نجمها حتى شاهدها المخرج أحمد ياسين، لتقوم بأول أدوارها في فيلمه (مع تحياتي لأستاذي العزيز)، وقدمت بعدها مسرحيات عديدة منها (واحد لمون والتاني مجنون، جوز ولوز).

وقدمت "عايدة"، للتلفزيون الكثير من المسلسلات التي تعد علامة من علامات الدراما المصرية، ومنها "بريق السحاب، حارة المحروسة، المال والبنون، مارد الجبل، لعب الحب والانتقام، ليالي الحلمية".

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تم اختيار 6 أفلام اشتركت بها عايدة رياض، في قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، حسب استفتاء النقاد عام 1996، وهي "زائر الفجر، أهل القمة، أحلام هند وكاميليا، سوبر ماركت، اللعب مع الكبار، الكيت كات".

ظهرت شائعات كثيرة تفيد زواجها من الفنان أحمد بدير، إلا إنها نفتها بشكل قاطع خلال لقائها مع برنامج "الجمعة في مصر"، على شاشة "أم بي سي مصر"، وذكرت إنها لم تتزوج بعد طلاقها من الفنان محرم فؤاد.

وبحسب تصريحاتها التليفزيونية السابقة، فإن زواج عايدة رياض من الفنان محرم فؤاد، استمر لمدة 13 عاما، وانتهى بعد أن طلب منها التخلي عن مهنة الفن والتمثيل نهائيًا.

يذكر أن الفنانة عايدة رياض، شاركت مؤخرا في مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، وينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، ومن بطولة "إياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، إنجى المقدم، إدوارد، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم"، ومن تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل، وتدور أحداثه فى فترة الخمسينيات والحياة الاجتماعية فى هذه الحقبة الزمنية.