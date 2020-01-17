تعرف على مرض عايدة رياض

لأول مرة تتحدث الفنانة عايدة رياض، عن إصابتها بمرض السرطان، وكيف تحدت المرض وتكشف سبب إخفاء مرضها عن الجميع، وذلك من خلال لقاءها مع الإعلامية راغدة شلهوب في برنامج "تحيا الستات"، اليوم الجمعة.

وبحسب تصريحات صحفية سابقة، أعلنت "رياض"، عن نوع السرطان الذي قاومته في المثانة، وشفيت منه بعد إجراء عملية جراحية لإزالته.

وتقدم "هُن"، أبرز المعلومات عن مرض "سرطان المثانة"، وفقًا للموقع الطبي "مايو كلينيك".

أعراض سرطان المثانة

الدم في البول (البيلة الدموية)

التبول المؤلم

ألم الحوض

ألم الظهر

كثرة التبول

أسباب سرطان المثانة

التدخين واستخدامات التبغ الأخرى

التعرض للكيماويات، وبالأخص العمل في وظيفة تتطلب التعرض للكيماويات

التعرض للإشعاع سابقًا

التهيج المزمن لبطانة المثانة

عدوى الطفيليات

أنواع سرطان المثانة

سرطان الظهارة البولية

يعتبر هذا النوع هو أكثر أنواع سرطان المثانة شيوعًا في الولايات المتحدة، سرطان الظهارة البولية، والذي كان يدعى سرطان الخلايا الانتقالية، يظهر في الخلايا المبطنة لداخل المثانة، وخلايا الظهارة البولية تتمدد عندما تمتلئ مثانتك وتنقبض عندما تكون مثانتك فارغة، نفس هذه الخلايا تبطن داخل الرحم ومجرى البول ويمكن للأورام أن تتشكل في هذه الأماكن أيضًا.

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سرطان الخلايا الحرشفية

سرطان الخلايا الحرشفية يترافق مع تهييج مزمن في المثانة، على سبيل المثال من عدوى أو من استخدام طويل الأمد لقسطرة البول، وسرطان الخلايا الحرشفية نادر في الولايات المتحدة يشيع أكثر في أجزاء من العالم حيث تكون عدوى طفيلية معينة (البلهارسيا) سبب شائع في عدوى المثانة.

السرطان الغدي

يبدأ السرطان الغدي في الخلايا التي تفرز مخاطًا من الغدد في المثانة.

عوامل خطر سرطان المثانة

التدخين

قد تزيد السجائر أو السيجار أو الغليون، من خطر الإصابة بسرطان المثانة؛ لأنها تتسبب في تراكم المواد الكيميائية الضارة في البول عندما تدخن، يعالج جسمك المواد الكيميائية الموجودة في الدخان، ويُفرز البعض منها في البول وقد تؤدي هذه المواد الكيميائية الضارة إلى تلف بطانة المثانة؛ مما يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

التقدم في السن

يزيد خطر الإصابة بسرطان المثانة، كلما تقدمت في العُمر، قد يحدث سرطان المثانة في أي سن، لكنه نادرًا ما يُصيب الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا.

كونك أبيض

إن أصحاب البشرة البيضاء أكثر عرضة للإصابة بسرطان المثانة، من الأجناس الأخرى.

كونك رجلاً

إن الرجال أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض من النساء.

التعرض لكيماويات معينة

تلعب الكليتان دورًا رئيسيًا في تصفية مجرى الدم من المواد الكيميائية الضارة ونقلها إلى المثانة، ولهذا يُعتقد أن التواجد قرب بعض المواد الكيميائية قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان المثانة، وتشمل المواد الكيميائية المرتبطة بسرطان المثانة، "الأرسنيك"، والمواد الكيميائية المستخدمة في صناعة الأصباغ والمطاط والجلود والمنسوجات ومنتجات الطلاء.

علاج السرطان السابق

يزيد العلاج باستخدام عقار "سيكلوفوسفاميد" المضاد للسرطان، من خطر الإصابة بسرطان المثانة، ويزيد خطر الإصابة بسرطان المثانة لدى الأشخاص الذين تلقوا علاجًا إشعاعيًا موجهًا إلى الحوض لعلاج حالة سرطان سابقة.

التهاب المثانة المزمن

قد يزيد خطر الإصابة بسرطان الخلايا الحرشفية بالمثانة، عند الإصابة بعدوى المسالك البولية أو التهاباتها المزمنة أو المتكررة (التهاب المثانة)، مثل ما قد يحدث عند استخدام القسطرة البولية على المدى الطويل وفي بعض المناطق حول العالم، يرتبط سرطان الخلايا الحرشفية، بالتهاب المثانة المزمن الناجم عن العدوى الطفيلية المعروفة باسم البلهارسيا.

تاريخ شخصي أو عائلي للإصابة بسرطان

إذا كنت قد أصبت من قبل بسرطان المثانة، فإنك تكون أكثر عرضة للإصابة به مرةً أخرى، إذا كان أحد أقاربك من الدرجة الأولى، أحد الوالدين أو الأشقاء أو الأبناء، لديه تاريخ من الإصابة بسرطان المثانة، فقد تزيد لديك مخاطر هذا المرض، على الرغم من أن انتقال سرطان المثانة بين العائلات نادر، ويمكن أن يزيد التاريخ العائلي من سرطان القولون والمستقيم الوراثي غير السلائلي، ويسمى أيضًا متلازمة لينش، من خطر الإصابة بسرطان في الجهاز البولي، وكذلك في القولون والرحم والمبيضين والأعضاء الأخرى.

الوقاية من سرطان المثانة

لا تُدخن

يؤدي عدم التدخين إلى عدم إمكانية تجمع المواد الكيميائية المسببة للسرطان التي يحتويها الدخان في المثانة، إذا كنت لا تُدخن فلا تشرع بالتدخين، إذا كنت تدخن فتحدث مع طبيبك بخصوص خطة تساعدك على التوقف عن التدخين، وقد تساعد مجموعات الدعم والأدوية وغيرها من الطرق الأخرى في الإقلاع عن التدخين.

يُرجى توخي الحذر عند التعامل مع مواد كيميائية

إذا كنت تعمل في مكان به مواد كيميائية، فاتبع جمع تعليمات السلامة لتجنب التعرض لها.

اختر مجموعة متنوعة من الفاكهة والخضروات

اختر نظامًا غذائيًا غنيًا بالفواكه والخضروات الملونة. قد تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الفاكهة والخضروات في تقليل خطر إصابتك بالسرطان.