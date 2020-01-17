خلال مونديال كأس العالم 2018، فتحت روسيا أبوابها للمشجعين من كل أنحاء العالم دون تأشيرة، فقط عليهم أن يحضروا كارت المشجع، وبعد أكثر من عام على المونديال، فتحت روسيا تحقيقا في احتمالية إجبار شبكة إجرامية نيجيرية، النساء اللاتي حضرن دون تأشيرة على ممارسة الرذيلة، بحسب وكالة "تاس"، الحكومية الروسية.
واعتقلت السلطات الروسية، اثنين من النيجيريين عام 2018، عرضا فتاة على شرطي تظاهر بأنه زبون، ووجهت لهما تهمة الاتجار بالبشر، وكان ذلك عقب وصول النساء النيجيريات مباشرة.
وفي نفس السياق قال ناشطون، إن عدد النساء اللاتي دخلن روسيا في هذا التوقيت يقدر بحوالي 2000 امراة معظمهن لا يزلن في حالة عبودية.
كما قال مصدر روسي، إن المشتبه بهما في قضية الاتجار بالبشر، هما جزء من شبكة إجرامية أجبرت الشابات النيجيريات على ممارسة الرذيلة، مضيفا، "كلاهما شهود في قضية جنائية أخرى لتنظيم الأعمال المنافية للآداب يجري التحقيق فيها حاليا".
كما أكد المصدر على أنه من المقرر أن تعقد الجلسة القادمة للمدعى عليهما في 22 يناير الجاري، وفقا لموقع المحكمة.
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة تاس: 2000 امرأة نيجيرية أجبرن على ممارسة الرذيلة خلال مونديال 2018 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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