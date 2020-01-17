الامارات | بريانكا شوبرا في أحدث أغنيات «جوناس براذرز»

شكرا لقرائتكم خبر عن بريانكا شوبرا في أحدث أغنيات «جوناس براذرز» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت الممثلة الهندية الحسناء بريانكا شوبرا، أنها ستظهر في أحدث فيديو كليب لفريق البوب روك الأميركي، «جوناس براذرز». وأفادت صحيفة «إنديا توداي» على موقعها الإلكتروني، بأن شوبرا أعلنت عن مشاركتها في الكليب الجديد، من خلال منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام». ويحمل الكليب، اسم «وات إيه مان جوتا دو».يذكر أن شوبرا متزوجة منذ ديسمبر 2018 من المغني الأميركي نيك جوناس (‏‏‏27 عاما).‏‏‏ 2018 تزوجت شوبرا المغني الأميركي نيك جوناسن. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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