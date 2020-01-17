أحدث صيحة في قصات البنطلون الجينز

سواءً كنت تحبينها أو لا تفضلينها كثيراً، تعتبر قصة البنطلون الجينز الواسعة بداية من أسفل الركبة أو Bootcut هي القصة الأكثر رواجاً هذه الأيام. فكانت هذه الصيحة هي الأشهر في فترة منتصف التسعينات وتسمى hero slim-cut وكانت هي الاختيار المُفضل للكثيرين لأنها واسعة قليلاً من أسفل فكانت تتسع لارتداء البوت، وتبنت هذه الصيحة في هذا الوقت علامة Earl التجارية. أما الآن فطبقاً لما جاءت به علامة Celine فمن الواضح أن هذه الصيحة من قصات البنطلون الجينز تعود مرة أخرى وبصفة رسمية لكي تكون الأكثر رواجاً.

نعم، إنها حقيقة أن هذه القصة ليست المُفضلة لجميع السيدات والفتيات، ولكن بعد تقييم الإيجابيات والسلبيات، بأن تعتبر هذه القصة من القصات الأيقونية المميزة.

أولاً، تُعتبر هذه القصة مناسبة بدرجة كبيرة. فبغض النظر عن شكل جسمك وقياسك فهذه القصة الواسعة من الأسفل ستعطيك إطلالة متناسقة ومثالية. كما ستكون ملائمة سواءً ارتديت حذاء ذو كعب عالي أو مع الحذاء الرياضي. وأيضاً ستستفيدي كثيراً من القصة الواسعة عند أسفل الساق وال تي ستمكنك من ارتداء أحذية البوت الغربية الضخمة هذا الموسم والتي يصدف أنها كانت أيضاً مفضلة في فترة التسعينات.

ودعينا لا نغفل حقيقة أنها توفر الراحة وأيضاً الحنين إلى تلك الفترة التي انتشرت فيها لأول مرة وذلك بالطبع إذا كنت قد عاصرت هذه الفترة. وبالرغم من كل ذلك فهناك شيء واحد فقط يؤخذ على هذا الستايل وهو أنه لن يعطيك الفرصة لكي تظهري أناقة أحذيتك بشكل واضح بسبب القصة الواسعة.



والآن يأتي السؤال، كيف تقومين بارتداء وتسيبق هذا الستايل من البنطلونات؟

للأسف لن يكون أمراً جيداً أن ترتدي نفس ستايل التسعينات لأنه كان يتميز بالخصر المنخفض وهو ستايل غير محبب بدرجة كبيرة هذه الأيام، فتتميز النسخة الجديدة من هذا البنطلون بخصر متوسط الارتفاع إلى عالي ويمكنك أن تنسقيه مع بلوزة أو سترة من الصوف وتقومي بإدخالها، لإطلالة عصرية أنيقة. وإذا كنت تخشين أن تصبح إطلالتك تسعيناتية بشكل مبالغ فيه يمكنك أن تستبدلي هذا البنطلون بآخر ذو ساق قصيرة أو Crop، بالطبع لن تحصلي على ميزة طابع الاستطالة الذي يجعلك تبدين أطول ولكنه طريقة أكيدة لإبقاء إطلالتك عصرية وراقية.

وإذا شعرت أنك لا تفضلين كثيراً درجة اللون الداكنة من الأزرق، يمكنك اختيار الأقمشة المخملية بدرجات الألوان الخريفية مثل البني ويمكن أيضاً أن ترتدي إطلالة كاملة بلون واحد، والأسود هو دائماً اختيار موفق وآمن بكل تأكيد إذا كنت لا تحبين المجازفة.

واحرصي على أن تحذي حذو خبيرات الموضة والأنيقات بداية من سيندي كروفورد وكايا غيربر وصولاً إلى دوقة ساسكس فكلهن يعتمدن قصة البنطلون Bootcut هذه الأيام. وتذكري قدرة هذه القصة على إطالة الساقين، لذا استغليها لأقصى الحدود ونسقي معها حذاء بكعب عالي لتحصلي على إطلالة طويلة راقية.

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أتقني إطلالة السبعينات من خلال ارتداء حقيبة cross-body باللون البني الفاتح وبوت وأقراط دائرية وها أنت جاهزة بإطلالة مميزة. وأيضاً يمكنك تنسيق جاكت مميز لإضفاء مزيداً من الأناقة على إطلالتك.

تسوقي الإطلالة…

هناك العديد من التصاميم التي يمكنك تسوقها الآن، وتتضمن بعض من التصاميم المفضلة لدينا بنطلون الجينز Micro Bootcut من Frame. فهو يحمل طابع قديم بعض الشيء كما أنه سيعطيك شكلاً متناسقاً عندما ترتديه مع حذاء ذو كعب عالي.

ويستحضر بنطلون الجينز من Mother روح فترة السبعينات بتلك الدرجة الباهتة وقصته القصيرة من الأمام التي ستكون مناسبة للكشف عن حذاء رياضي مميز أو حذاء بكعب عالي أنيق. كما أن هذه العلامة هي المُفضلة لدى دوقة ساسكس ميغان ماركل.

تحمل قصة بنطلون الجينز من Citizens of Humanity خصر عالي مثالي لإضافة طابع متناسق للجسم وساق Bootcut طويلة كلاسيكية.

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