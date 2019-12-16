ELEVATE.. فكرة مبتكرة لدعم المصمّمين المحليّين والعالميّين في دبي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

احتضن "مول الإمارات"، مفهومًا فريدًا من نوعه لترويج الأزياء والتصاميم الحصرية الذي يتبع أسلوب المتاجر المنبثقة المؤقتة، لتوفير منصّات حصرية من شأنها أن تشكل منطلقًا للمبدعين من أجل تطوير أعمالهم والوصول إلى أسواق ديناميكية جديدة في المنطقة. تحت اسم "ELEVATE" الذي ينظم لمدة شهر واحد فقط في "مول الإمارات"، حيث يدعو المتسوقين الباحثين عن التميّز، لاكتشاف تصاميم جديدة واستثنائية لمجموعة مختارة من أبرز المصممين المبدعين المحليين والإقليميين والعالميين.

ويضمّ المشروع أكثر من 50 مصمّمًا ومصمّمة من الشرق الأوسط سيجتمعون ضمن الفعالية، لتقديم تصميماتهم المتألقة من الملابس وحقائب اليد والأحذية والإكسسوارات وديكور المنزل والمجوهرات. كما ستتضمن هذه الفعالية التي تتطلع إلى تحقيق تجربة تسوّق فريدة من خلال اعتمادها أسلوب الترويج لفترة محدودة، حلقات حوارية وأنشطة مميزة بالتعاون مع شخصيّات إعلامية ومؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى دورات تدريبية حول أحدث التوجهات والتصاميم الرائجة في عالم الموضة، وغيرها من المقابلات والفعاليات للعلامات التجارية المشاركة. ومن المتوقع، أنْ تساهم هذه الأنشطة في استقطاب العملاء للتعرّف على المصمّمين وابتكاراتهم التصميمة وفي تعزيز حضور علاماتهم التجارية، وذلك من خلال خلق فرص تواصل وتفاعل مع مختلف أفراد المجتمع من عملاء ومصمّمين محترفين وخبراء في مجال الأزياء والتصميم.

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وصفت ندى أبو صعب، مديرة التسويق للمنطقة الشرقية لمراكز التسوّق لدى "ماجد الفطيم العقارية، المشروع بأنه منصة أساسية لدعم المواهب المحلية وتشجيعهم على عرض تصاميمهم الإبداعية، وأكدت على أهمية دور مجموعة الفطيم العقارية بتحقيق مفاهيم جذابة وفريدة، لتشجيع وتمكين المصمّمين الموهوبين من المنطقة لتحقيق التألق والنمو.

ابتكرِت فكرة "ELEVATE" من قِبل "بياريت يمين" و"نادين كبارة" اللتين حولّنَ شغفهما المشترك بالفن والتصميم والأزياء إلى مشروع هادف، يسعى إلى توفير الدعم للمبدعين الباحثين عن فرصة للانطلاق في عالم الموضة والأزياء. واللتين تحدثتا من خلال هذا التقرير عن مراحل ولادة الفكرة، والأسباب الكامنة وراء هذا المشروع الذي يقدّم الدعم لمصمّمين من أماكن مختلفة، ويوفر بيئة مناسبة لتبادل الخبرات.