"اتبخروا".. اختفاء أمريكية وابنتها من منزلهما في ظروف غامضة

لغز غريب من نوعه تعلق بأم أميريكية، تدعى "هيدي بروسارد"، وابنتها"مارغوت كاري، التي لم تكمل سوى أسبوعين، بعدما اختفيا من منزلهما بالقرب من ويست ويليام كانون في أوستن، وهو الأمر الذي حير الشرطة وأخذوا يبحثوا عن ملابسات الأمر، والزوج في حالة صدمة ويتمنى عودتهما بآمان.

وذكر المحققون، أنهم يعتقدون أن الاختفاء حدث من داخل المنزل، مشيرين إلى أن سيارة الأم وممتلكاتها لا تزال في المنزل "ولم تكن هناك أي علامات على وجود خلافات أو مشكلات"، وفقًا لموقع "فوكس نيوز" الأمريكي

وقال الأب شاين كاري إنه علم باختفاء زوجته وابنتهما بعدما تلقى اتصالا من مدرسة ابنه الأكبر، يخبره أن الأم لم تأت لاصطحاب الابن إلى المنزل في نهاية اليوم.

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وأضاف: "إنها امرأة رائعة وأنيقة ولطيفة.. واحدة من أفضل الأشخاص الذين قابلتهم على الإطلاق.. إنها مستعدة للقيام بأي شيء من أجل أطفالها".

وختم حديثه بنداء "إذا رأيتم أي امرأة جميلة تسير مع بنت صغيرة أو داخل سيارة مشبوهة، الرجاء الاتصال في الحال".

ويقول مقربون إن "بروسارد أم عظيمة"، لكن الشرطة لا تمتلك حاليا على أي تفاصيل أكثر ولم تعتقل أي مشتبه بهم.