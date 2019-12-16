"عباية الصبح وفستان بليل".. سالي عبدالسلام في السعودية: "الرياض بقيت أوروبا"

تشارك الإعلامية سالي عبدالسلام في فاعليات موسم الرياض، المُنعقدة حاليًا في المملكة العربية السعودية.

وتشارك "عبدالسلام" مُتابعيها بتفاصيل رحلتها للأراضي السعودية، والتي كشفت خلالها عدد من الكواليس التي تعرضت لها منذ وصلوها، حتى تقديمها الحفل المسائي، كأول مذيعة مصرية، تشارك في موسم الرياض.

وصباح أمس، شاركت الإعلامية جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها ظهرت من خلالها مرتدية عباءة سوداء فضفاضة، بتوقيع "alqasemia_palestain"، مع نظارة شمسيىة سوداء، مُعلقة: "إلى موسم الرياض، حاجة بإذن الله أول مرة تحصل فيه.. يا رب خير يا رب".

وسردت الإعلامية موقف صعب تعرضت له، قائلة: "بعد ما وصلنا المطار أول مرة تحصل لينا سبحان الله أمي نسيت الباسبور افتكرت إني أخدته زي كل سفرية، واعتمدت عليا قعدنا في المطار 6 ساعات للرحلة اللي بعدها، اضطريت اشترى تيكتس جديدة بتمن عمره ما حصل أصلاً، ماشى يا أمي فداكي".

وأضافت: "أنا بقالى 72 تقريباً منمتش وأول مرة تحصلى في حياتي، والله حتى المياه مش الأكل أصلاً كمان، مفيش حاجة بتقعد أو تدخل معدتي".

وطالبت "سالي" بالدعاء لها، قائلة: "ادعولي بالله عليكوا، مشربتش تقريباً بجرب كل شوية ومبينفعش طول اليوم والله تعبت، وأخدت محاليل الحمدلله الحمدلله الحمدلله، بقولكم ومحتاجة دعوة حلوة بالله عليكم محتاجش أي دكتور إلا دعاكم يا رب".

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وبفستان ميتالك لامع باللون السيلفر، تألقت عبدالسلام على المسرح بإطلالة محتشمة، حيث جاء الفستان طويل، وبأكمام، مع شعر منسدل.

ونشرت "سالي" صور من الحفل، عبر حسابها بـ"إنستجرام"، مُعلقة: "الحمد لله والفضل لله والشكر لله، أول مذيعة مصرية فى موسم الرياض، وقدمت حفلة الهضبة عمرو دياب وديسكو مصر".

وتابعت: "الرياض بقيت أوروبا الشرق.. جمهورها خطير والله إيه الحلاوة دي، شكراً الملك سلمان بن عبدالعزيز وولى العهد محمد بن سلمان على هيئة الترفيه، مجهودات محصلتش والله أنا ما شفت جمهور كدة، وبحلف".

يذكر أن سالي تحدثت منذ عدة أشهر عن مرض نادر يهاجمها بين الحين والآخر، ويتسبب في سقوط شعرها.