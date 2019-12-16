آخرها إسبانيا.. أبرز الجيوش التي تضم نساء بين صفوفها

أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية عن فتح الباب لمزيد من الوظائف للنساء الناطقات باللغة العربية، الراغبات في الانضمام للقوات الخاصة، حسب موقع "bbc".

وتستعرض "هنُ" أبرز الجيوش التي تضم نساء بين صفوفها، حيث تعود مشاركة المرأة في الجيوش إلى أكثر من 400 عام.

فرنسا

يحتل الجيش الفرنسي المركز الرابع بين جيوش العالم في تجنيد الإناث في صفوفه، حيث يشكلن نسبة 15% من تعداده.

روسيا

نحو 90 ألف سيدة يخدمن في الجيش الروسي، ما يشكل 9% من إجمالي تعداد أفراد وزارة الدفاع الروسية، بحسب وكالة "سلاح روسيا"، حيث أصبحت المرأة عنصرا أساسيا في التشكيلات العسكرية والأمنية، حيث تخدم المرأة الروسية في جميع الاختصاصات العسكرية.

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الولايات المتحدة الأمريكية

شاركت المرأة في القوات المسلحة الأمريكية في كل نزاع رئيسي أثناء القرن العشرين وزاد تجنيد النساء بعد عام 1973م، عندما انتهت خدمة الرجال الإلزامية بعد انسحاب القوات الأمريكية من فيتنام، وأصبحت كل القوات المسلحة الأمريكية من المتطوعين.

وتعد المرأة في القوات المسلحة الأمريكية من أكثر نساء حلف شمال الأطلسي مساهمة في القوات المسلحة وفي الدفاع الوطني، وأصبحت عنصراً ضرورياً حيث لا يمكن نشر أي قوات بدون مشاركتها، وتمثل النساء نسبة 14% من الجيش الأمريكي، و20% من الاحتياطي، و6 من الحرس الوطني.

التشيك

مع اندلاع الحرب العالمية الثانية أصبحت علاقة المرأة التشيكية بالجيش قوية حيث سمح لهن بالخدمة في الجيش كممرضات أو عاملات هواتف، وفي القوات المسلحة الجوية في مجالات محدودة، وبعد ذلك أصبحن جزءاً لا يتجزأ من الجيش في مختلف المجالات.

أستراليا

بداية من عام 1899 انضمت نساء أستراليا للجيش وكان دورهن يقتصر على التمريض حتى الحرب العالمية الثانية، إلا أن وزارة الدفاع جعلت معظم المناصب متاحة للنساء في يناير 2013، بعد مرسوم أصدره وزير الدفاع السابق ستيفن سميث.