حادث غريب .. حمار يقتل 3 شبان في السعودية!

تسبب حمار سائب في انقلاب سيارة على طريق بمحافظة “بلقرن” في السعودية، ما أدّى لمقتل 3 شبان .

وظهر الحمار فجأة على الطريق أمام سيارة “هوندا أكورد” التي كانت تقل الشبان الثلاثة مما تسبب في اصطدامهم به.

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وطالب المواطنون والسكان، المسؤولين بضرورة اتخاذ إجراءات لحماية السائقين من الظهور المفاجئ للحيوانات السائبة، مثل الجمال والكلاب الضالة.

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