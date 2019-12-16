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حادث غريب .. حمار يقتل 3 شبان في السعودية!

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حادث

تسبب حمار سائب في انقلاب سيارة على طريق بمحافظة “بلقرن” في ، ما أدّى لمقتل 3 شبان .

وظهر الحمار فجأة على الطريق أمام سيارة “هوندا أكورد” التي كانت تقل الشبان الثلاثة مما تسبب في اصطدامهم به.
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وطالب المواطنون والسكان، المسؤولين بضرورة اتخاذ إجراءات لحماية السائقين من الظهور المفاجئ للحيوانات السائبة، مثل الجمال والكلاب الضالة.

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