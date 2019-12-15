ندى ليست الأخيرة.. شائعات "الحب" تطارد أحمد السعدني وبنات الوسط الفني

من تارة لأخرى تخرج شائعات عن ارتباط الفنان أحمد السعدني، بزملائه في الوسط الفني، كان آخرها ارتباطه بندى موسى التي شاركته بطولة مسلسل "شبر مية"، ما جعلها تتصدر محركات البحث "جوجل".

نفت ندى موسى، في تصريح لـ"الوطن"، نبأ ارتباطها بأحمد السعدني، قائلة: "بالتأكيد ما تردد هو شائعة لا أساس لها من الصحة، وظهرت بسبب تواجدي أنا وأحمد معا في عمل واحد وهو (شبر مية)، الذي يعرض حاليا، أنا لا أحب التدخل في حياتي الشخصية أبدا رغم أن ما تردد ليس صحيحا، لكني أرى أن حياتي ملك لي وحدي، وليس من حق أحد أن يتدخل فيها أبدا".

قبل ندى موسى، لاحقت الفنان أحمد السعدني شائعات عن علاقات عاطفية جمعته بكل من الفنانين مي عز الدين وريهام حجاج، نسلط الضوء عليها خلال السطور التالية..

ريهام حجاج

خلال عام 2017، نشر أحمد السعدني على حسابه بموقع "إنستجرام" العديد من الصور جمعته بالفنانة ريهام حجاج، ما أثار حولهما الكثير من الجدل حول علاقتهما، لا سيما بعد تدوال أخبار حينها عن انفصال السعدني عن زوجته وأم أولاده.

أكدت مصادر مقربة من الطرفين حينها، اعتزام السعدني الزواج من ريهام، التي كانت تنشر صورا كثيرة تجمعها بالفنان الشاب، حتى أنها كتبت على إحداها "رفيق الدرب"، ما أوحى بأن ما يجمعهما تعدى حدود الصداقة.

الأمر لم ينته فعلا بالزواج، فقد ألغى "السعدني" متابعته لـ"ريهام" على "إنستجرام" بشكل مفاجئ، وهو ما قابلته نفس التصرف، كما حذف كل الصور التي جمعته بها من حسابه، لكنها كانت انتشرت بالفعل في كثير من المنصات، وأظهرت القرب الشديد بينهما.

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ريهام حجاج حسمت الجدل بشأن طبيعة ارتباطها بأحمد السعدني، خلال مهرجان الجونة السينمائي في عام 2018، حينما وجهت مذيعة قناة CBC سؤالا إليها، حول ما تردد عن ارتباطها به، لترد: "لم ارتبط بأحمد السعدني، وهي مجرد شائعة شاهدتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولا أعرف من أين جاءت، وعندما أقرر الارتباط، سأعلن ذلك فورا للجميع".

أحمد ومي.. غزل متبادل على إنستجرام

نشر الفنان أحمد السعدني، على صفحته بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة له بصُحبة مي عز الدين، في أبريل 2018، وعلق عليها قائلًا: "أختي الحقيقية".

وأعادت "مي" نشر الصورة من جديد على صفحتها الشخصية، لترد: "بحبك يا عيون أختك إنت، يا رب أشوفك دايما مرتاح ومبسوط "، وتابعت: "قاعد جوة ومتربع".

وأثارت الصور ردود أفعال متباينة من الجمهور، فعلق أحدهم: "يا جدعان شيرين كانت أخت حسام حبيب برده"، لترد أخرى: "في الآخر هيتجوزوا"، لترد: "يعني نقول مبروك".

عيد ميلاد مي

احتفلت مي بعيد ميلادها في حفل صغير أقامته في منزلها، حضره صديقها أحمد السعدني، في يناير 2019.

السعدني شارك جمهوره بصورة من الحفل، على حسابه على موقع "إنستجرام" ظهر فيها وهو يمازح مي، ممسكا بشعرها من الخلف وبيده الأخرى أمسك بيديها، وأرفق تعليقًا على الصورة قائلًا:" علشان تحرمي تعملي عيد ميلاد تاني".

وحشتني بجد

أثارت "مي" الجدل في مارس 2019، حينما شاركت متابعيها، عبر صفحتها على موقع" إنستجرام"، بصور عبرت من خلالها عن اشتياقها لرؤية صديقها أحمد السعدني، وعلقت عليها: "وحشتني أكتر صديق ليا.. تخيلو لما تبقى واصل لدرجة ضغط شغل مش لاحق تشوف أقرب صاحب ليك لأكتر من شهرين لغاية دلوقتي.. وحشني بجد".