مناهضة العنف ضد المرأة.. ندوة لطلاب مدرسة الشهيد هشام عبدالعزيز

نظم المجلس القومي للمرأة، ندوة شارك فيها طلاب مدرسة الشهيد هشام الدين عبد العزيز الابتدائية، اليوم، وذلك في إطار حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة التي أطلقها المجلس القومي للمرأة.
وشارك في اللقاء 120 طالبا وطالبة من المدرسة، وتضمن عروضا فنية وترفيهية وتعليمية لتوعية الطلبة والطالبات بقضايا العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى فكرة رسم لوحات فنية من طلاب المدرسة تعبر عن العنف الممارس ضد المرأة كما تضمن اللقاء أيضا مجموعة من المسابقات بين طلاب المدرسة.
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