"مين اللي خاين.. الرجل ولا الست؟".. البنات يجيبن: "الاتنين يا قلبي"

مين بيخون الراجل ولا الست؟.. سؤال شغل رواد موقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة ليتصدر الهاشتاج موقع "تويتر"، وبالطبع صوب كل من الجنسين فوه الاتهام في وجه الآخر، ووسط التحليلات العميقة والفلسفية أحيانا معرفة أسباب ودوافع الخيانة ومن المتسبب فيها، خرجت التعليقات الكوميدية والكوميكس تسخر من واقع المجتمع.

وخلال التقرير التالي سلطنا الضوء على تعليقات الشباب وتفاعلهم مع الهاشتاج..

تفاعل أحد الشباب مع الهاشتاج، قائلا: "ست إيه وراجل إيه اللي بيخونوا، الست دي تبقى أمك واختك وبنتك، الرجل ده يبقى سعدتك أبوكِ وأخوكِ".

بينما قالت أخرى، "شوفوا من وجهة نظري المتواضعة إن الخيانة بتبدأ من الطرفين، فيما أضافت أخرى، "الخيانة موجودة في الست والرجل الإ من رحم ربي".

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البعض فضل التفاعل مع الهاشتاج بالإفيهات والكوميكس، حيث قال أحدهم: "مفيش راجل خاين، الراجل بطبعه صياد"، بينما قالت أخرى: "الراجل ولا الست؟؟ الاتنين بيخونوا يا قلبي".

تواصل "هُن" مع عدد من الفتيات لمعرفة آرائهم حول الهاشتاج، وقالت "سارة.س"، 27 عامًا، "اللي بيحب مش بيعرف يخون اللي يخاف ربنا بجد مش بيخون، الخيانة دي وحشة أوي، إنك تكون مفهم حد إنك بتحبه وأنت بتضحك عليه، خلي بالكوا أن الخيانة أخرتها وحشة".

أما "رانيا.ص."، صاحبة الـ25 عامًا، فقالت: "الخيانة بتكون من الطرفين، خاصة لو حد فيهم بدأ بيكون الطرف التاني كنوع من الانتقام وإثبات النفس إنه يقدر يخلي اللي قدامه يحس بنفس درجة الوجع والآلم اللي سببه التاني".