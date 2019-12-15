أحمد السعدني يحتفل بعيد ميلاد والدته: ربنا يخليكي ليا

احتفل الفنان أحمد السعدني بعيد ميلاد والدته، عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر "السعدني" صورة تجمعه بوالدته وشقيقته، معلقًا عليها: "كل سنة وأنتي بخير وصحة يا أمي ربنا يخليكي ليا".

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أهم كائن في الكرة الأرضية

ودائما ما يشارك الفنان أحمد السعدني جمهوره بصور والدته، التي وصفها قبل ذلك بـ"أهم كائن في الكرة الأرضية"، حينما هنأها بعيد ميلادها العام الماضي عبر حسابه على موقع "إنستجرام".

كما أنه روى مواقف جمعته بوالدته التي كثيرًا ما قدمت المساعدة والتضحية لنجلها، خلال استضافته في برنامج "قهوة أشرف"، مع الفنان أشرف عبدالباقي، المذاع على قناة "الحياة"، أبرز موقف يؤكد مساندتها له، "مرة تأخرت عن الامتحان حينما كان في مرحلة الثانوية العامة، فاكتشفت والدتي وجوده في غرفتي، ففوجئت بي، فأخذتني من يده بسرعة إلى المدرسة وهي بملابس البيت، دون أن تضع الحجاب على رأسها، وحينما وجدت باب المدرسة مغلقا، ساعدتني لأقفز من فوق سور المدرسة لأدخل وألحق بالامتحان".