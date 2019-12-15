قدمت الشيف أميرة شنب، طريقة عمل كنافة بالتمر، وذلك من خلال برنامجها "أميرة في المطبخ" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من أنواع الحلويات التي يمكن تحضيرها في المنزل.

مقادير كنافة بالتمر

1 كيلو كنافة

زبدة بدرجة حرارة الغرفة

المهلبية

سكر

1 كيلو حليب

1 كيلو كريمة

1 كوب نشا

حبهان

بلح أسود أو تمر طري

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الشربات

1 كوب سكر

1 ونصف كوب ماء

عصير نصف ليمونة

ماء زهر

طريقة عمل كنافة بالتمرالمهلبية

توضع على النار مع التقليب حتى يغلظ القوام ثم يضاف التمر.

وتترك لتبرد تماما

الشربات

يضاف الماء والسكر على النار حتى يذوب السكر ويترك على النار قليلا ثم يضاف عصير الليمون ويغلي غلوة ثم يضاف ماء الزهر، ويترك ليبرد تمامًا.

الكنافة

تسقى الكنافة بالزبدة المذابة ثم ترص في قالب مع الضغط عليها.

تضاف المهلبية، ثم طبقة من الكنافة مسقية بالزبدة.

توضع في الفرن حتى تصبح ذهبية الللون.